La figura de Lionel Messi podría recibir una nueva distinción institucional en Argentina a partir de un proyecto presentado en el Congreso. La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade impulsó una resolución para que el futbolista sea reconocido como “embajador ilustre e itinerante” del país, en reconocimiento a su carrera y a la proyección internacional que alcanzó.

La propuesta surgió en medio de los homenajes que recibió el rosarino tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina. Para la legisladora, el reconocimiento debería contemplar no solo sus resultados deportivos, sino también la manera en que mantuvo su vínculo con el país durante una carrera desarrollada en gran parte en el exterior.

Por qué buscan nombrar a Messi embajador de Argentina

Frade destacó en los fundamentos del proyecto que Messi es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia y una de las figuras argentinas con mayor reconocimiento global. Según argumentó, su nombre es identificado internacionalmente con Argentina y constituye una referencia del país en distintos lugares del mundo.

Buscan que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declare Embajador Ilustre de la Argentina a Lionel Messi (Foto: @fifaworldcup_es)

La diputada también puso el foco en la relación del jugador con la camiseta albiceleste. Recordó que Messi recibió cuestionamientos durante diferentes etapas de su carrera en la selección, incluso por sus actuaciones, los resultados y su actitud durante los himnos, pero sostuvo que continuó representando al país pese a esas críticas.

La iniciativa menciona además los principales títulos conquistados con Argentina: las Copas América de 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Frade señaló que el homenaje pretende destacar especialmente la perseverancia demostrada por Messi al continuar defendiendo los colores nacionales.

El reconocimiento que propone el proyecto en Diputados

“Sería un merecidísimo homenaje que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declare Embajador Ilustre de la Argentina a Lionel Messi”, expresó Frade al presentar la propuesta. En su publicación, definió al futbolista como un ejemplo de “sencillez, esfuerzo, humildad y talento” y pidió que el reconocimiento avance en el Congreso.

La legisladora también sostuvo que la trayectoria de Messi refleja valores como disciplina y humildad, incluso después de alcanzar un reconocimiento mundial. A su entender, esa conducta permitió que su figura trascendiera el ámbito deportivo y se convirtiera en un ejemplo para millones de personas, especialmente para las nuevas generaciones.

Frade consideró que son pocas las personalidades que reúnen un nivel de consenso tan amplio para representar al país en el exterior. Por eso, planteó que nombrarlo embajador ilustre e itinerante permitiría reconocer su capacidad para asociar la imagen de Argentina con el esfuerzo, la perseverancia y la excelencia.

Sería un merecidísimo homenaje que la HCDN declare Embajador ilustre de la Argentina" a @leonelmessi1p.

En épocas de soberbia, autoritarismo, engreídos y desbordados, aquí el mejor exponente de sencillez, esfuerzo, humildad y talento.

Es todo lo que está bien.

Que sea Ley. pic.twitter.com/5txdGAgeBJ — Monica Frade (@MonicaFradeok) September 1, 2026

El proyecto todavía deberá atravesar el tratamiento correspondiente en la Cámara baja. “En ese marco, el presente proyecto no busca reconocer únicamente al extraordinario deportista, sino también a quien ha llevado el nombre de nuestro país al mundo y ha generado en millones de argentinos momentos de orgullo, emoción, unión, esperanza y felicidad”, concluyó Frade.