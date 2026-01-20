Estos conductores recibirán una multa de más de $ 3.000.000 en enero por incumplir con esta ley de tránsito. Foto: archivo

Durante enero de 2026, continúa vigente una de las multas más graves y costosas de la Ciudad de Buenos Aires para los conductores, con sanciones de hasta $ 3.000.000.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establece diferentes sanciones a quienes rompen las normativas de tránsito y ponen en riesgo su vida o la de otros conductores. Una de estas faltas podría implicar una multa económica y el retiro de la licencia de conducir.

¿Cuál es la infracción que puede costar hasta $ 3 millones?

La multa de hasta $ 3.000.000 aplica cuando un conductor circula a más de 140 km/h en cualquier arteria de CABA, independientemente de la velocidad máxima permitida en esa vía específica (por ejemplo, 40-60 km/h en calles, 70-80 km/h en avenidas como General Paz, o hasta 100 km/h en autopistas).

Esta sanción se enmarca en las normas de seguridad vial que regulan los límites de velocidad máxima en la ciudad. Según la legislación vigente, exceder drásticamente los límites permitidos conlleva una penalización económica extrema para desalentar conductas de alto riesgo que ponen en peligro a peatones, ciclistas y otros conductores. Los montos son:

Rango de sanción: de 400 a 4.000 Unidades Fijas (UF).

Valor de la UF en CABA: $ 798,51 (vigente desde septiembre de 2025 y se mantiene sin cambios hasta el 2 de marzo de 2026).

Monto económico: desde $ 319.404 (mínimo) hasta $ 3.194.040 (máximo).

Multa por exceso de velocidad: las consecuencias ante la falta

La falta por exceso de velocidad no solo implica una multa económica millonaria que aplican las autoridades porteñas, sino que también hay otras consecuencias a tener en cuenta:

Pérdida de puntos en la licencia.

Posible inhabilitación temporaria o definitiva para conducir.

Retención del vehículo en casos extremos.

