Durante enero de 2026, continúa vigente una de las multas más graves y costosas de la Ciudad de Buenos Aires para los conductores, con sanciones de hasta $ 3.000.000.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establece diferentes sanciones a quienes rompen las normativas de tránsito y ponen en riesgo su vida o la de otros conductores. Una de estas faltas podría implicar una multa económica y el retiro de la licencia de conducir.
¿Cuál es la infracción que puede costar hasta $ 3 millones?
La multa de hasta $ 3.000.000 aplica cuando un conductor circula a más de 140 km/h en cualquier arteria de CABA, independientemente de la velocidad máxima permitida en esa vía específica (por ejemplo, 40-60 km/h en calles, 70-80 km/h en avenidas como General Paz, o hasta 100 km/h en autopistas).
Esta sanción se enmarca en las normas de seguridad vial que regulan los límites de velocidad máxima en la ciudad. Según la legislación vigente, exceder drásticamente los límites permitidos conlleva una penalización económica extrema para desalentar conductas de alto riesgo que ponen en peligro a peatones, ciclistas y otros conductores. Los montos son:
- Rango de sanción: de 400 a 4.000 Unidades Fijas (UF).
- Valor de la UF en CABA: $ 798,51 (vigente desde septiembre de 2025 y se mantiene sin cambios hasta el 2 de marzo de 2026).
- Monto económico: desde $ 319.404 (mínimo) hasta $ 3.194.040 (máximo).
Multa por exceso de velocidad: las consecuencias ante la falta
La falta por exceso de velocidad no solo implica una multa económica millonaria que aplican las autoridades porteñas, sino que también hay otras consecuencias a tener en cuenta:
- Pérdida de puntos en la licencia.
- Posible inhabilitación temporaria o definitiva para conducir.
- Retención del vehículo en casos extremos.
Las multas de tránsito más caras de CABA
- Pena máxima por violar límite de velocidad a más de 140 km/h: $ 3.194.040 (4000 UF)
- Multa máxima por cruzar barrera baja: $ 1.597.020 (2000 UF)
- Pena máxima por manejar bajo los efectos del alcohol: $ 1.597.020 (2000 UF)
- Monto tope por cruzar con luz roja: $ 1.197.765 (1500 UF)
- Tapar la patente: $ 798.510 (1000 UF)
- Multa mínima por circular a más de 140 km/h: $ 319.404 (400 UF)
- Pena mínima por cruzar una barrera baja: $ 319.404 (400 UF)
- Estacionar en sitios reservados para discapacitados o rampas para pasar en las esquinas: $ 239.553 (300 UF)
- Enviar mensajes de texto con el celular en semáforo en rojo: $ 239.553 (300 UF)
- Facilitar el vehículo a un menor / Hablar con el teléfono celular / Enviar mensajes de texto con el celular: $ 159.702 (200 UF)
- Intentar evadir el pago en peajes con AUSA / No cumplir con el grabado de autopartes / Infracción base por conducir alcoholizado (0,5 gr/l): $ 119.776,50 (150 UF)
- No usar el cinturón de seguridad: $ 79.851 (100 UF)
- Mal estacionamiento / Circular sin la VTV vigente / Manejar con auriculares / Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas / No respetar la velocidad mínima: $ 79.851 (100 UF) o $55.895,70 (70 UF) según el caso específico
- Conducir sin licencia: $ 39.925,50 (50 UF).