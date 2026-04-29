El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, intensificó las revisiones a unidades de transporte público con el objetivo de garantizar la viabilidad de los usuarios y el cumplimiento de la normativa vigente. Durante estos operativos, el personal especializado del INVEA realiza inspecciones físicas y documentales. En caso de detectar irregularidades graves, las autoridades pueden aplicar sanciones que van desde multas hasta el retiro de circulación del vehículo. De acuerdo con la información oficial, las unidades deben cumplir con una serie de condiciones mecánicas, estéticas y de seguridad para poder operar sin contratiempos. Entre los elementos que se revisan se encuentran: En las revisiones, las autoridades del INVEA también verificarán que este tipo de rodados cuenten con los siguientes partes en orden. Las autoridades recomiendan a los conductores y concesionarios acudir al área de Atención Ciudadana del INVEA para resolver dudas y evitar sanciones. Cumplir con estos lineamientos no solo previene multas, sino que garantiza un servicio más seguro para la población.