El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), presentó los nuevos modelos de DNI. La actualización busca alinearse con los estándares internacionales de seguridad, reducir el riesgo de fraude documental, facilitar los controles de identidad y avanzar en la modernización del sistema de identificación. El nuevo DNI deja atrás el plástico tradicional y comenzó a fabricarse en policarbonato, un material mucho más resistente. Los datos personales y la fotografía del titular se graban mediante tecnología láser y quedan integrados dentro de la tarjeta, en lugar de estar impresos en la superficie. Esto dificulta cualquier intento de alteración sin dañar el documento. Entre las principales innovaciones tecnológicas, el documento incorpora un chip inteligente que almacena de manera encriptada los datos biográficos y biométricos del titular, como huellas dactilares e imagen facial. Además, suma la Imagen Láser Cambiante (CLI), un elemento óptico de alta seguridad que, al inclinar la tarjeta, permite visualizar alternativamente el rostro del titular o la letra correspondiente al ejemplar del DNI. La implementación del nuevo formato no implica la obligación de renovar el DNI automáticamente. Sin embargo, sí deberán realizar el trámite las siguientes personas: Para obtener el nuevo modelo de DNI, se deben seguir estos pasos: El DNI se entrega en el domicilio declarado o en la oficina seleccionada; puede recibirlo el titular o una persona mayor de 18 años con la constancia correspondiente. En el caso de menores de 14 años, deben presentarse acompañados por su representante legal, con DNI. Las tarifas vigentes en abril de 2026 son las siguientes: Algunos grupos están exentos del pago del trámite: Según informa el sitio oficial del Gobierno, quienes cumplan con los requisitos de gratuidad verán reflejado el beneficio automáticamente al iniciar el trámite, con una boleta emitida por $0 y la leyenda correspondiente conforme al artículo 13 de la Ley 27.611.