A dos semanas de la Navidad, las diferentes tarjetas y entidades financieras anunciaron una serie de promociones ideales para los regalos y la cena de fin de año. Allí podrán encontrar descuentos y cuotas sin interés en una variedad de productos.

Uno de los bancos que lanzó ofertas es el Santander. A lo largo de la semana, los clientes de dicha entidad podrán obtener hasta un 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés en diferentes locales y marcas.

Santander lanza promociones por Navidad

Cada vez más personas buscan ofertas a la hora de elegir los regalos para las fiestas, con el objetivo de alivianar los gastos propios de la época navideña.

En este marco, el Banco Santander brindará las siguientes promociones:

17/12 - Súper Miércoles Especial Fiestas: hasta 30% de ahorro, más 9 cuotas sin interés en shoppings y marcas, pagando con MODO desde la App Santander, Visa.

19/12 - Especial Cuenta Sueldo y Jubilados: hasta 30% de ahorro, 9 cuotas sin interés en shoppings y marcas, pagando con MODO desde la App Santander, Visa.

20/12: 3 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías que cobren con Getnet, todas las tarjetas de crédito santander, todos los medios de pago.

Súper miércoles + el mundo del juguete: 20% de ahorro, más 3 cuotas sin interés, sin tope. También en jugueterías y marcas como: Cachavacha, City Kids, Charco, Compañía de juguetes, Giro Didáctico, Mono Coco y más.

24/12 - último Súper Miércoles del año: hasta 25% de ahorro, más 6 cuotas sin interés en shoppings y marcas, pagando con MODO desde la App Santander, Visa.

La caja navideña más barata del 2025

Con la llegada de diciembre, los supermercados comenzaron a exhibir sus cajas navideñas en 2025, una alternativa que vuelve a ganar terreno entre quienes buscan ahorrar en los productos típicos de la mesa de las fiestas.

Este año, los precios subieron y las opciones son más variadas, pero también hay promociones que permiten pagar menos según el día y el medio de pago.

Descuentos en caja navideña

Mientras que en 2024 las cajas más económicas arrancaban en $ 5.990, para estas fiestas el valor mínimo sube a $ 7.990, un incremento del 33%.

¿Cuánto cuestan las cajas navideñas de Coto en 2025?

Coto lanzó cuatro opciones con precios oficiales entre $ 10.000 y $ 30.000, aunque actualmente se pueden conseguir con descuento dependiendo el día, lo que las deja más accesibles. Los precios finales sin descuento siguientes:

Caja verde: $ 9.999

Caja azul: $ 13.999

Caja roja: $ 23.499

Caja negra: $ 29.999

¿Cuáles son los precios de las cajas navideñas de Carrefour?

Carrefour lanzó tres alternativas con precios entre $ 7.990 y $ 22.990:

Caja verde: $ 7.990

Caja roja: $ 13.490

Caja azul: $ 22.990

¿Cuánto salen las cajas navideñas de Jumbo, Disco y Vea?

Las cadenas de Cencosud ofrecen las siguientes tres alternativas: