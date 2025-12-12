Los bancos cerrarán sus sucursales por el feriado del Día de la Virgen en México

Este 12 de diciembre se celebra una de las tradiciones más importantes para la comunicada católica. Se trata del Día de la Virgen, el cual impactará en el servicio de atención de los bancos a nivel nacional, por lo que se espera que haya miles de clientes afectados.

Dado el peso cultural de llegar la Basílica de Guadalupe para agradecer, en la que muchos trabajadores tienen descanso, suele surgir la pregunta sobre el funcionamiento de los bancos en México. Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó cuál será la operación del sector bancario durante esta jornada.

Los bancos en México suspenderán su servicio por el Día de la Virgen Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles del impacto que tendrá este feriado en el sistema bancario mexicano y evita problemas con el manejo del dinero. Ten en cuenta las operaciones que quedarán libre de impedimento.

¿Qué se celebra hoy en México el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las festividades religiosas más arraigadas en el país. La fecha recuerda la aparición de la Virgen a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531.

El próximo viernes 12 de diciembre será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



☑️ Toma precauciones y prevé tus operaciones. #CalendarioCNBV 📅 https://t.co/mfdZT4VzDi pic.twitter.com/Kj6JuEBTks — CNBV (@cnbvmx) December 8, 2025

Cada año, millones de personas visitan la Basílica en la Ciudad de México y, en todos los estados, se organizan misas, procesiones, danzas y celebraciones comunitarias. Esta fecha forma parte esencial de la identidad nacional.

¿Qué días no habrá bancos?

La CNBV informó en sus redes sociales que este viernes 12 de diciembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas. El cierre se extenderá durante el fin de semana -cuando usualmente no hay atención al público-, por lo que la actividad se retomará de forma habitual el lunes 15 de diciembre .

¿Qué operaciones bancarias funcionan pese al feriado?

Aunque las sucursales físicas no operarán, seguirás pudiendo realizar trámites mediante banca en línea o banca móvil. Con la aplicación bancaria habrá acceso a servicios como:

Consultas de saldo y movimientos

Depósitos, retiros y operaciones en la red de cajeros automáticos

Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere contactar a las autoridades correspondientes. Cada institución bancaria ofrece una atención especializada diferente.