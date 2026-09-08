Una propuesta publicada en la plataforma Worldpackers invita a viajeros a vivir una temporada en un entorno natural de las sierras de Córdoba a cambio de colaborar algunas horas por semana. El intercambio incluye alojamiento, las tres comidas, excursiones, clases de yoga y cursos de permacultura.

La experiencia se desarrolla en Villa García, a pocos kilómetros de Tanti, donde una familia comenzó hace menos de un año un proyecto de vida basado en la permacultura y el bienestar.

El lugar cuenta con varias hectáreas de terreno y tres casas. Allí, los anfitriones buscan continuar observando y comprendiendo el entorno para desarrollar el espacio desde una mirada permacultural, teniendo en cuenta aspectos como los vientos, el suelo y las características naturales de la zona.

Cómo es la propuesta para vivir en las sierras de Córdoba

Según la publicación de Worldpackers, los voluntarios deben colaborar un máximo de 25 horas semanales, que pueden distribuirse de manera flexible durante la semana.

A cambio, reciben una habitación compartida y diferentes beneficios durante su estadía. La propuesta está abierta tanto para personas que viajen solas como para parejas o dúos.

Además, los participantes cuentan con dos días libres por semana, lo que les permite disponer de tiempo para recorrer los alrededores y conocer los paisajes de las sierras.

Tanti, Cordoba. Worldpackers.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las actividades dependen de las necesidades del proyecto y pueden incluir diferentes trabajos relacionados con el mantenimiento y desarrollo del lugar.

Entre las tareas mencionadas en la publicación se encuentran:

Jardinería: plantar, cultivar y mantener los espacios verdes.

Pintura y decoración: colaborar con trabajos de pintura y acondicionamiento.

Construcción y reparación: realizar distintas tareas de mantenimiento y construcción.

Cocina: ayudar a preparar, terminar y servir las comidas.

La distribución de las horas se acuerda entre los anfitriones y los voluntarios, con un máximo de 25 horas semanales.

Tanti, Cordoba. Worldpackers.

Qué incluye la experiencia

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el intercambio no se limita al alojamiento. Los viajeros reciben desayuno, almuerzo y cena sin costo durante toda la estadía.

También tienen acceso gratuito a otros servicios y actividades:

Habitación compartida.

Desayuno, almuerzo y cena.

Lavandería.

Cocina equipada para uso de los voluntarios.

Internet básico para quienes trabajan de manera remota.

Excursiones y caminatas gratuitas por la zona.

Clases de yoga.

Cursos de permacultura.

Certificado al finalizar la experiencia.

De esta manera, la propuesta combina tareas de colaboración con actividades vinculadas al bienestar y el contacto con la naturaleza.

Quiénes pueden participar

La convocatoria publicada en Worldpackers está dirigida a personas de entre 18 y 80 años.

No es necesario viajar solo: también pueden postularse parejas y dúos de voluntarios, por lo que la experiencia puede realizarse acompañado.

Tanti, Cordoba. Instagram.

Qué gastos quedan a cargo del viajero

Aunque el alojamiento y las comidas están incluidos, existen gastos que el voluntario debe asumir por su cuenta.

La propuesta no incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa, en caso de que sea necesaria según la nacionalidad y las condiciones de ingreso al país.

Por eso, antes de viajar es importante contemplar esos costos adicionales.

Una experiencia para vivir Córdoba desde otra perspectiva

La propuesta de Villa García está pensada para quienes buscan alejarse durante un tiempo de las grandes ciudades y experimentar una forma de vida vinculada con la naturaleza, la permacultura y el bienestar.

A cambio de un máximo de 25 horas de colaboración por semana, los viajeros pueden contar con alojamiento, comida y distintas actividades gratuitas mientras conocen los paisajes de las sierras cordobesas.