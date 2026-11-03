Un quíntuple crimen ocurrido en una vivienda de la localidad chaqueña de Quitilipi conmocionó las redes sociales. El trágico caso se dio cuando un hombre de 25 años atacó brutalmente a su expareja de 22 y a cuatro menores antes de prender fuego la casa. Sin embargo, la investigación judicial reveló rápidamente que las víctimas ya estaban muertas cuando se inició el incendio .

Los peritos detallaron que entre las víctimas infantiles estaban los dos hijos de la mujer, sus dos sobrinos y el bebé de seis meses que tenía en común con el agresor. Luego, las autoridades detuvieron al sospechoso en la escena mientras intentaba ahorcarse para quitarse la vida.

El escandaloso crimen familiar y la investigación policial

El hecho comenzó en la madrugada del domingo en el barrio Matadero, donde los vecinos vieron cómo una casilla precaria ardió en llamas de forma repentina. Los bomberos y la Policía llegaron al lugar para controlar el fuego, pero hallaron una escena completamente inesperada: los cuerpos sin vida y el acusado, quien intentó quitarse la vida con una soga.

La Justicia y la división de homicidios analizan cada detalle para esclarecer la mecánica exacta de la masacre múltiple. Así, los investigadores secuestraron elementos clave en la escena y trasladaron los restos a la morgue judicial.

La detención del asesino en Chaco. Policía de Chaco

¿Qué reveló el primer informe médico del acusado?

Los profesionales del centro especializado examinaron al detenido tras ser rescatado inconsciente y le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. Además, el informe constató que el hombre presentaba marcas compatibles con un intento de ahorcamiento en su zona cervical.

Las autoridades caratularon la causa preventivamente mientras evalúan su estado de salud mental.

Los autoridades policiales detallaron que el sospechoso mostraba una mirada perdida y una actitud totalmente violenta durante las primeras horas de su detención.

El asesino fue derivado bajo estricta custodia hacia un penal de máxima seguridad de la provincia. Sin embargo, los peritajes psiquiátricos determinarán si comprendía sus actos al momento del brutal ataque familiar.