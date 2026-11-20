En esta noticia <b>3 escapadas ideales para el fin de semana largo de noviembre</b>

El feriado del lunes 23 permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, una oportunidad ideal para cortar con la rutina y hacer una escapada cerca de Buenos Aires. En la provincia hay pueblos que combinan naturaleza, gastronomía y propuestas para pasar el día sin necesidad de hacer largos viajes.

Estos tres destinos ofrecen paisajes tranquilos, buena gastronomía y distintas actividades para desconectar del ritmo de la Ciudad durante unas horas.

3 escapadas ideales para el fin de semana largo de noviembre

Carlos Keen

A unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Keen se consolidó como un destino ideal para desconectar sin tener que alejarse mucho de CABA.

Ubicado en el partido de Luján, conserva el espíritu de las antiguas localidades ferroviarias y se maneja a un ritmo pausado.

Asado, vinos y naturaleza | 3 escapadas a menos de dos horas de Buenos Aires para descansar este fin de semana largo.

El tren dejó de pasar y la localidad pasó varios años en el olvido. El pueblo comenzó con la actividad gastronómica en 2001 y hoy cuenta con más de 20 restaurantes que reciben visitantes cada fin de semana.

La parrilla es la principal protagonista en los restaurantes. Entre los más repetidos figuran El Molino, famoso por su asado a la cruz, La Antigua Sodería y El Nene de Keen. Muchos locales trabajan con la modalidad de tenedor libre para comer en abundancia y con la tranquilidad del campo.

Foto: Carlos Keen

Además de las propuestas gastronómicas, en la vera de las vías funciona la Feria de Artesanos “Pueblo del Sol”, donde los productores locales ofrecen productos como quesos de campo, conservas, artesanías y chacinados.

Para llegar, se debe ir por el Acceso Oeste hasta Luján y tomar los caminos señalados hasta el pueblo. Si se viaja desde la zona norte, se puede tomar la Ruta 8.

Villa Ruiz

Villa Ruiz es considerada una joya escondida en la provincia de Buenos Aires. A 17 kilómetros de San Andrés de Giles y a una hora y media en auto de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de un pueblo con casas coloniales bien conservadas y rodeadas de árboles centenarios.

Cuenta con solo 500 habitantes y se destaca por su tranquilidad y gastronomía. Se formó a fines del siglo XIX alrededor de su estación de tren, que hoy fue reconvertida en un centro cultural.

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Durante los fines de semana, su casco urbano se llena de ferias y distintas actividades culturales. Se puede visitar la capilla, la estación, el arroyo La Cruz y descansar en la plaza bajo la sombra de los árboles.

Uno de los motores del pueblito es la gastronomía. La Pulpería de Ruiz ofrece un menú de comida criolla que cambia según la temporada. Tiene cerca de 70 plazas y conserva clásicos imperdibles como la empanada de osobuco al horno de barro, el pato con pastel de papa, la bondiola al disco y las pastas caseras.

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La Posta del Camino Real es un restaurante de campo que se convirtió en un clásico de quienes buscan disfrutar del asado, el horno de barro y el aire libre.

La experiencia arranca con una selección de achuras, quesos y embutidos para abrir el apetito y continúa con una parrilla libre donde desfilan cortes como vacío y costilla, junto con chorizo, morcilla, pollo y cerdo, preparados al calor de las brasas.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Villa Ruiz queda a unos 90 kilómetros y el viaje en auto demanda alrededor de una hora y media, según el tránsito. Para llegar, hay que tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 72. Allí se debe tomar el desvío hacia Carlos Keen y, una vez atravesada la localidad, seguir por el camino que conecta directamente con Villa Ruiz.

Como Mendoza, pero en Buenos Aires, una bodega entre viñedos en Campana

A unos 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Bodega Gamboa ofrece una alternativa para quienes quieren salir de la rutina sin hacer un viaje largo. El predio combina viñedos, naturaleza y espacios gastronómicos, en un entorno pensado para pasar varias horas lejos del ritmo de la ciudad.

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La propuesta invita a desconectar y disfrutar sin apuro: caminar entre las vides, conocer el lugar y sentarse a almorzar mientras el paisaje rural queda como parte de la experiencia. El recorrido por la bodega puede complementarse con degustaciones de sus vinos, entre ellos etiquetas elaboradas con Malbec, Cabernet Franc y Pinot Noir.

Los visitantes podrán realizar recorridos guiados por los viñedos para aprender sobre el cultivo de la uva, además de disfrutar de la tranquilidad del campo.

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La gastronomía está a cargo de Casa Gamboa, el restaurante de la bodega, que propone un almuerzo de pasos entre viñedos. La experiencia combina platos de estación con los vinos de la casa, en un menú pensado para disfrutar sin apuro y con el paisaje como parte de la propuesta.

El plan puede completarse con una degustación de distintas etiquetas elaboradas en la bodega, para conocer los sabores y variedades que nacen de sus propios viñedos.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto por la Ruta Panamericana, con un recorrido de aproximadamente una hora. La bodega está ubicada en Campana, a unos 65 kilómetros de CABA, y el acceso se realiza desde la Panamericana, por la Ruta Nacional 9, hasta tomar el desvío hacia la zona rural donde se encuentra el establecimiento.