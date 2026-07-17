Arrojar sal en los pisos de casa: para qué sirve y cada cuánto tiempo hacerlo. (Imagen ilustrativa)

Tirar un puñado de sal gruesa directamente sobre el piso de casa es una costumbre que combina limpieza doméstica con una tradición energética muy arraigada.

Cada vez más personas incorporan este gesto simple a su rutina semanal.

Para qué sirve tirar sal en el piso

Además de su uso simbólico, la sal tiene propiedades concretas para el hogar. Es un neutralizante natural que ayuda a combatir la humedad, los malos olores y algunos insectos.

Los beneficios más mencionados son estos:

Absorbe parte de la humedad ambiental acumulada en el piso.

Ayuda a neutralizar olores en ambientes cerrados o poco ventilados.

Actúa como un abrasivo suave al momento de barrer, sumando poder de arrastre.

Según creencias populares, contribuye a “limpiar” la energía del espacio.

Es importante aclarar que el componente energético o esotérico de este ritual no cuenta con respaldo científico y forma parte de tradiciones y creencias populares, no de evidencia comprobada.

Cómo y cada cuánto hacerlo

El procedimiento habitual es esparcir un puñado de sal gruesa por los rincones de la casa antes de acostarse, dejarla actuar durante la noche y barrerla a la mañana siguiente junto con el resto de la limpieza diaria.

Arrojar sal en los pisos de casa: para qué sirve y cada cuánto tiempo hacerlo. Gemini.

No hace falta repetirlo todos los días: una vez por semana alcanza para notar la diferencia, tanto en el aspecto práctico como en el ritual asociado.

Algunas personas eligen hacerlo un día puntual de la semana, como recomienda la tradición del Feng Shui, aunque no existe una única fecha obligatoria.

Se recomienda usar sal gruesa por su mayor poder abrasivo y evitar dejarla acumulada por más de un día, ya que en ambientes muy húmedos puede favorecer que se pegue al piso en lugar de barrerse con facilidad.