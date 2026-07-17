Sumergir cáscaras de frutas en jugo de limón: para qué sirve y por qué algunos expertos lo recomiendan. (Imagen ilustrativa)

Muchas personas tiran las cáscaras de fruta apenas terminan de comer, sin saber que pueden convertirse en un recurso casero muy útil.

Sumergirlas en jugo de limón es una técnica sencilla que gana terreno entre quienes buscan aprovechar al máximo lo que compran.

Cómo se prepara la mezcla

El procedimiento no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Alcanza con juntar cáscaras de distintas frutas, cortarlas en trozos chicos y sumergirlas en jugo de limón dentro de un frasco o botella .

Cortar las cáscaras en pedazos pequeños para que liberen mejor sus nutrientes.

Cubrirlas con jugo de limón, sin ajustar la tapa del todo.

Dejar reposar la mezcla durante aproximadamente 24 horas a temperatura ambiente.

Colar el líquido antes de usarlo y descartar los restos sólidos.

Sumergir cáscaras de frutas en jugo de limón: para qué sirve y por qué algunos expertos lo recomiendan. Generado con IA.

La acidez del limón ayuda a extraer minerales de las cáscaras más rápido que el agua sola, lo que acelera todo el proceso de maceración.

Para qué sirve este líquido en la casa

El resultado se puede usar de más de una forma. En jardinería, funciona como riego ocasional para plantas de maceta, ya que aporta potasio y otros minerales que las cáscaras liberan durante el reposo.

También se emplea como limpiador natural para superficies de cocina, gracias al poder desengrasante del ácido cítrico combinado con los aceites que sueltan las cáscaras.

Quienes lo recomiendan destacan que es una forma de reducir residuos orgánicos en el hogar, en lugar de tirar directamente lo que sobra de la fruta.

Conviene aclarar que no todas las cáscaras se comportan igual: las de cítricos aportan más aceites esenciales, mientras que las de frutas como manzana o pera suman más fibra que minerales. Por eso, mezclar variedades distintas suele dar mejores resultados que usar un solo tipo.

Se recomienda no dejar la mezcla más de 48 horas sin colar, ya que puede empezar a fermentar y perder parte de sus propiedades.

Guardado en la heladera, el líquido colado se conserva unos días sin problema.