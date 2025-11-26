Repavimentarán por completo una ruta clave para el turismo y el sector productivo que había sido olvidada por años Fuente: Salta

A través de la Dirección de Vialidad provincial, el Gobierno de Salta llevó a cabo la ejecución de diferentes obras en la RP 5, la cual se encontraba dañada en diferentes zonas.

Dicha traza cumple un rol fundamental para el área productiva y turística de la región y las mejoras apuntan a brindar, entre otras cosas, mayores condiciones de seguridad para los pasajeros.

Cómo son las obras en la Ruta Provincial 5 de Salta

El Gobierno de la provincia de Salta realizó la repavimentación sobre 25 kilómetros de la Ruta Provincial 5, en el tramo comprendido entre las localidades de Lumbreras y Ceibalito, dentro del departamento de Anta.

Repavimentarán por completo una ruta clave para el turismo y el sector productivo que había sido olvidada por años Fuente: Salta

Asimismo, la repavimentación en la carretera incluyó la aplicación de compactación de la base e imprimación, junto con la capa asfáltica nueva.

De tal modo, también se incluyeron tareas de pintura en la carretera, incluyendo las líneas continuas y discontinuas y de la calzada, nuevas señalizaciones y cartelería, e iluminación en los principales accesos de la RP 5.

Esta obra es de vital importancia para la provincia ya que la traza se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la capital salteña, lo que favorece notoriamente la conexión entre los puntos de la región y fomenta tanto la actividad productiva como el turismo.

Más obras en las rutas de Salta

Como parte del plan de obras viales para mejorar el estado actual de las rutas, el Gobierno de la provincia de Salta informó que se próximamente entrarán en ejecución los proyectos para mejorar las estructuras de la Ruta Provincial Número 52, también conocida como Juana Azurduy, la Ruta Provincial Número 41 y la Ruta Provincial Número 30.

Repavimentarán por completo una ruta clave para el turismo y el sector productivo que había sido olvidada por años Fuente: Salta

De tal modo, los objetivos primordiales de las diferentes obras apuntan a mejorar las condiciones de seguridad vial para reducir el riesgo de siniestros e incrementar el flujo de tráfico que transita las rutas día a día.

Arreglarán una ruta de máxima importancia en Buenos Aires

La Ruta Provincial 2 es una de las trazas más importantes en la provincia de Buenos Aires, ya que se conecta con la ciudad de Mar del Plata y es fundamental para todo el turismo.

En este sentido, el director de AUBASA, José Arteaga, anunció la repavimentación de dicha carretera en el tramo comprendido entre Coronel Vidal y Mar del Plata, con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad de cara a la temporada de verano y mejorar los tiempos de viaje.