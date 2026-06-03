El gigante de 600 toneladas que 1.700 hombres lograron mover en San Petersburgo y que pone en jaque a la ciencia moderna.

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En 1832, en pleno centro de San Petersburgo, Rusia, 1.700 hombres ejecutaron una de las hazañas de ingeniería más sorprendentes de la historia: levantaron la Columna de Alejandro, un monolito de granito rojo de 600 toneladas, en menos de dos horas.

Sin grúas, sin tecnología moderna, sin ningún tipo de anclaje permanente. Solo cuerdas, cabestrantes y coordinación humana pura.

Cómo levantaron 600 toneladas sin tecnología moderna

El arquitecto Auguste de Montferrand diseñó un sistema de 60 cabestrantes accionados por los 1.700 operarios.

La columna, extraída de una sola pieza en las canteras de Finlandia, fue trasladada por barco hasta la Plaza del Palacio. El proceso de izado duró exactamente 1 hora y 45 minutos.

El procedimiento incluyó:

Excavación y preparación de la base de granito con una capa de argamasa especial.

Instalación de un sistema de poleas y cabrestantes distribuidos en semicírculo.

Coordinación simultánea de todos los operarios al ritmo de señales visuales.

Descenso controlado hasta que la columna encontró su posición vertical definitiva.

Lo que dejó perplejos a los ingenieros fue lo que ocurrió después: la columna se sostuvo sola, sin ningún perno, ancla ni sujeción metálica.

Por qué sigue en pie casi 200 años después sin ningún anclaje

La estabilidad de la Columna de Alejandro se explica por un principio físico simple: su propio peso, combinado con la precisión milimétrica de su base pulida, genera una fricción suficiente para mantenerla erguida.

Con 47,5 metros de altura total y un pedestal de granito perfectamente nivelado , la columna distribuye su carga de forma tan uniforme que cualquier viento o vibración resulta insignificante frente a su masa.

Los ingenieros modernos confirmaron que el diseño no tiene fallas estructurales. No porque hayan mejorado el sistema, sino porque el original era perfecto.

El monumento fue encargado por el zar Nicolás I en honor a su hermano Alejandro I, por la victoria sobre Napoleón en 1812. Hoy es el obelisco de granito más alto del mundo y Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.

Lo que 1.700 hombres del siglo XIX lograron en dos horas, la ingeniería del siglo XXI todavía estudia.