Hallazgo del siglo: arqueólogos desentierran un santuario en un antiguo cantero y pertenece a esta diosa romana. Imagen representativa.

Un equipo de arqueólogos encontró un santuario romano tallado directamente en la roca de una antigua cantera en Carrascosa del Campo, dentro del municipio de Campos del Paraíso, en la provincia española de Cuenca.

Un templo escondido en un lugar de trabajo, no de culto

El hallazgo se dio en el yacimiento de Cerro de la Muela, un enclave que un equipo de una quincena de especialistas excava desde hace más de una década.

La estructura es una aedícula, un pequeño templete de apenas 0,7 metros de ancho por 0,5 de alto, con columnas, capiteles y un frontón triangular tallados en la piedra arenisca.

Lo llamativo es dónde apareció: no en el centro de una ciudad ni en una villa, sino en el frente de extracción de una cantera que producía lapis specularis, un yeso transparente que los romanos exportaban para fabricar ventanas en todo el Imperio.

Según los investigadores Ángel David Martín Rubí y Rafael Martínez Sánchez, autores del estudio publicado en la revista científica Mantva, la pieza está dedicada a Minerva, diosa de la sabiduría, la estrategia y los oficios, integrante de la Tríada Capitolina junto a Júpiter y Juno.

Hallazgo del siglo: arqueólogos desentierran un santuario en un antiguo cantero y pertenece a esta diosa romana. (Imagen representativa generada con IA) Generado con IA.

En la base del templete se conserva una inscripción parcialmente legible: “Minervae dominae Plotius Vigor cum suo comitato”. Ese texto revela que la ofrenda no fue individual, sino que la hizo un grupo de trabajadores junto a un tal Plotius Vigor.

Aunque la escultura de la diosa está muy erosionada, todavía se distinguen algunos de sus atributos:

Un casco y una lanza , símbolos de su faceta guerrera y estratégica.

Un mochuelo , el ave que tradicionalmente la representa.

Rastros de pilastras y molduras que imitaban la fachada de un templo real.

Un hallazgo sin precedentes en Hispania

Los especialistas remarcan que nunca antes se había documentado en España un santuario dedicado a Minerva dentro de una cantera en explotación.

En este sentido, el descubrimiento amplía lo que se sabía sobre la religión romana: no solo se practicaba en grandes templos urbanos, también en espacios productivos donde los trabajadores buscaban protección divina para su tarea diaria.

El yacimiento se encuentra a solo 15 kilómetros de Segóbriga, uno de los sitios arqueológicos más visitados de la región por su antiguo teatro romano.

Los arqueólogos calculan que la pieza fue tallada entre mediados del siglo II y comienzos del siglo III después de Cristo, aunque la cantera funcionó de forma continua entre los siglos I y IV.

Los directores del proyecto científico aclararon, no obstante, que los trabajos siguen en curso y que buena parte de los resultados todavía no fueron publicados de forma oficial, por lo que en los próximos meses podrían confirmarse más detalles sobre la extensión total del santuario.