Qué significa esta señal de tránsito

Aunque es una de las señales menos frecuentes en las rutas argentinas, conocer su significado puede ser clave para evitar accidentes. Se trata del cartel amarillo con la imagen de un auto junto a piedras, una advertencia preventiva que suele aparecer en zonas de montaña, caminos serranos y sectores donde existe riesgo de desprendimientos de rocas.

Muchos conductores no saben qué significa este símbolo, ya que no suele verse en recorridos urbanos. Sin embargo, ignorarlo puede aumentar considerablemente el peligro al volante.

¿Qué significa la señal con un auto y piedras?

La señal pertenece al grupo de las preventivas y advierte que el conductor está por ingresar a un tramo donde pueden producirse caídas de piedras, tierra o fragmentos de roca desde las laderas cercanas hacia la calzada. Su objetivo es que quienes circulan reduzcan la velocidad y extremen las precauciones antes de atravesar el sector de riesgo.

Este tipo de situaciones puede presentarse por causas naturales, como lluvias intensas, nevadas, movimientos del terreno o erosión, que favorecen el desprendimiento de material sobre la ruta. Incluso piedras de pequeño tamaño pueden convertirse en un obstáculo peligroso para autos, motos y camiones.

Cartel con fondo amarillo

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

Es habitual verla en rutas que atraviesan zonas elevadas o de relieve montañoso, especialmente en regiones donde existen paredes de roca cercanas al camino.

En Argentina, es frecuente encontrarla en corredores de la Cordillera de los Andes, caminos serranos y otras rutas donde las condiciones geográficas incrementan la posibilidad de derrumbes o desprendimientos.

Qué hacer si aparece esta señal

Al observar este cartel, los especialistas recomiendan adaptar inmediatamente la forma de conducir para minimizar los riesgos.

Las principales medidas son:

Reducir la velocidad antes de ingresar al tramo señalizado.

Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante.

Permanecer atento a posibles piedras u obstáculos sobre la calzada.

Evitar detenerse innecesariamente en el sector de riesgo.

Respetar cualquier otra señalización complementaria o indicación de las autoridades viales.

Cómo se clasifican las señales de tránsito

Las señales de tránsito en Argentina se dividen en diferentes categorías según la información que brindan a los conductores.