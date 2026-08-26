Los viajeros extranjeros que quieran planear un viaje a Estados Unidos deben cubrir varios aspectos antes de abordar el avión

Los viajeros extranjeros que quieran planear un viaje a Estados Unidos deben cubrir varios aspectos antes de abordar el avión. En primer lugar, deben contar con un pasaporte con al menos seis meses restantes de vigencia. Por otro lado, también deben tramitar una visa o, en el caso de los ciudadanos de países pertenecientes al Programa de Exención de Visa (VWP) una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).

Esta autorización no es lo mismo que una visa, pero habilita el ingreso para las mismas condiciones que la B1/B2. Se puede utilizar siempre y cuando el viaje sea con motivos turísticos o de negocios, y las estadías de hasta 90 días.

Aeropuertos de Atlanta, Nueva York, Dallas y Nueva Jersey permiten el ingreso legal: ¿Qué es la autorización VWP?

La ESTA es un permiso digital obligatorio que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional. Está vinculado directamente al pasaporte y está disponible para países como:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Catar

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

Eslovaquia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Taiwán

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Tiene una duración de dos años o hasta que tu pasaporte pierda vigencia, lo primero que ocurra primero . Durante este periodo, puede utilizarse varias veces.

La ESTA es un permiso digital obligatorio que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder a la autorización VWP?

Pueden acceder a una ESTA quienes cumplen con las siguientes condiciones:

Es ciudadano o nacional elegible de un país del VWP.

No posee una visa de visitante.

Su viaje durará menos de 90 días.

El viaje será por motivos de turismo o negocios.

¿Cuáles son los requisitos para utilizar la autorización VWP e ingresar a Atlanta, Nueva York, Dallas y Nueva Jersey?

Para solicitarlo, quienes cumplan con los requisitos deben contar con:

Un pasaporte biométrico.

Fotografía.

Dirección de correo electrónica.

Dirección y número de teléfono.

Contacto de emergencia.

El costo actual de la solicitud es de 40,27 dólares y puede pagarse con varios métodos de pago.