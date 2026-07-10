Ni Argentina ni Francia: el patrón japonés que “predice” quién será el nuevo campeón de la Copa del Mundo 2026 y que empieza a cumplirse

Un curioso patrón japonés volvió a ganar fuerza en la previa del Mundial 2026 y ya genera debate entre fanáticos del fútbol. Se trata de una teoría que vincula resultados históricos de la selección de Japón con el posterior campeón del mundo.

Si bien no tiene base científica, lo llamativo es que en varias ediciones anteriores coincidió con los equipos que terminaron levantando la Copa .

Lo más sorprendente es que, en esta oportunidad, el patrón no apunta a potencias tradicionales como Argentina o Francia, sino a un candidato inesperado.

Cómo funciona el patrón japonés que sorprende al mundo del fútbol

El patrón japonés funciona así: el equipo que derrota al seleccionado que antes dejó afuera a los japoneses conquista la Copa del Mundo .

Hincha japonés se viralizó en redes sociales al quedar eliminado frente a Brasil por la Copa del Mundo 2026.

El origen de esta teoría se remonta al Korea-Japón 2002, donde Japón cayó 1-0 ante Turquía en octavos de final.

A partir de ahí se dio la cadena:

Turquía avanzó tras vencer a Senegal.

Brasil eliminó a los turcos en semifinales.

Brasil se consagró campeón ante Alemania.

Este esquema volvió a repetirse en otros torneos con la misma lógica como en Sudáfrica 2010:

Japón perdió por penales con Paraguay.

Luego España venció a los paraguayos, camino al título frente a Países Bajos.

En Rusia 2018 se volvió a repetir:

Bélgica eliminó a Japón.

Después Francia lo superó en semifinales y terminó campeón.

En Qatar 2022 ocurrió lo mismo:

Croacia dejó afuera a Japón.

Luego Argentina lo goleó en semifinales antes de consagrarse.

En todos los casos, el equipo que supera al “verdugo de Japón” termina levantando la copa.

Noruega y el factor Haaland que ilusiona en el Mundial 2026

En este contexto, Noruega se mete de lleno en la conversación.

Tras eliminar a Brasil, la selección nórdica no solo encaja en el patrón, sino que además se posiciona como una de las grandes revelaciones del torneo.

Gran parte de su rendimiento se explica por el nivel de Erling Haaland, que ya suma siete goles y es una de las figuras del campeonato. El equipo mostró solidez y ahora se prepara para un cruce exigente ante Inglaterra en cuartos de final.

Noruega se mete de lleno en la conversación según el "patrón" japonés.

Si bien esta teoría no reemplaza el análisis deportivo, sí agrega un condimento que capta la atención de los hinchas. En este sentido, el recorrido de Japón vuelve a convertirse en una referencia inesperada.

En conclusión, el patrón japonés vuelve a instalar el misterio en la Copa del Mundo y deja una pregunta abierta: ¿seguirá la racha y Noruega dará el golpe más grande de su historia? Todo se sabrá este sábado 11 de julio cuando se enfrenten Noruega e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo.