Argentina logró un hito histórico al lograr la producción masiva de juveniles de pez limón (Seriola lalandi) gracias a un estricto protocolo de alta tecnología. El logro marca un antes y un después en la viabilidad productiva de especies marinas de alto valor en la región. El avance sin precedentes para la acuicultura se dio gracias al Programa de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La clave del éxito se define como un “salto de escala” tecnológico y residió en la independencia total del cultivo tradicional de microalgas in situ, una barrera histórica por su inestabilidad. En su lugar, el equipo aplicó un protocolo industrial utilizando microalgas concentradas de biorreactores, lo que garantiza una estabilidad y calidad nutricional que permitió producir especies juveniles de altísima calidad que serán destinadas a la conformación de nuevos planteles de reproductores y ensayos de engorde piloto. El proceso de larvicultura comenzó el pasado 29 de enero y demandó jornadas de hasta 24 horas de seguimiento, monitoreo y control. El proceso fue el siguiente: De esta manera, se consolidó al equipo del Programa de Maricultura del INIDEP como el principal núcleo especializado del país para la producción masiva de juveniles de una especie tan exigente como el pez limón. El pez limón es considerado a nivel mundial como “la joya de la corona” de la acuicultura marina. Su rentabilidad es sólida, con precios de mercado que oscilan entre los u$s 15 y u$s 25 por kilo. Su ritmo de crecimiento es veloz, alcanzando tallas comerciales de 3 kilos en tan plazos de entre 12 y 18 meses, lo que permite ciclos productivos mucho más dinámicos. De ahora en adelante se llevará una nueva fase de engorde mediante sistema de recirculación. La etapa no solo servirá para obtener los primeros ejemplares de talla comercial, sino también para validar el uso de alimento extrusado de desarrollo nacional. El hito histórico argentino podría catapultar al país como uno de los principales productores de la región, generando puestos de trabajo e incrementando las exportaciones de pescado.