Reaparece una ave extinta en Sudamérica que sorprende por cazar mamíferos sin compasión. (Fuente: ChatGPT).

Un hito en la conservación de la fauna sudamericana impacta a los investigadores. En un impresionante hallazgo, lograron fotografiar un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera de Argentina.

Se trata de un terrible depredador. Una de las aves rapaces más imponentes y poderosas de Sudamérica que se alimenta principalmente de mamíferos. Este avistamiento, que no ocurría desde hace más de 20 años, pone en evidencia la importancia de proteger la biodiversidad de la región.

Su presencia es un indicio de la salud ambiental de la región, y este avistamiento refuerza la urgencia de conservar estos hábitats para asegurar su supervivencia y la de muchas otras especies que comparten su territorio.

El regreso del águila harpía: cómo la descubrieron

La captura de la imagen de la joven águila harpía por parte de Manuel Encabo y Sergio Moya no fue fruto de la casualidad, sino de un incansable trabajo de investigación que comenzó hace más de 20 años.

El águila harpía había estado sin ser vista durante 20 años. Shutterstock

A lo largo de este tiempo, ambos científicos han dedicado innumerables horas de campo en busca de esta rara especie, recorriendo las reservas de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy. A pesar de haber encontrado otros ejemplares de aves rapaces, el águila harpía se les había escapado hasta esta histórica mañana de finales de julio.

Durante su búsqueda, los investigadores se enfrentaron a la dificultad de trabajar en una zona selvática de enorme extensión, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, lo que dificultaba enormemente la localización del águila. Además, las águilas harpías son aves muy escurridizas, que suelen volar bajo entre las copas de los árboles y son difíciles de avistar.

La localización de la joven águila fue posible gracias a la experiencia acumulada por Encabo y Moya, quienes conocían bien la zona y utilizaban técnicas como el uso de cámaras de largo alcance y el monitoreo de sonidos de la especie para atraer a las aves.

El avistamiento de este ejemplar joven, de unos dos años de edad, ofrece un vistazo al estado de salud de la población de águilas harpías en la región. El trabajo de Encabo, Moya y otros investigadores, como Facundo Barbar y el equipo de la Fundación Caburé, es fundamental para continuar el estudio y conservación de esta especie en peligro de extinción.

La deforestación y la caza furtiva siguen poniendo en riesgo la supervivencia de esta especie, que es clave para la conservación de la biodiversidad. (Foto: Wikimedia)

El águila harpía: una especie en peligro de extinción

El águila harpía, una de las avesmás poderosas y grandes del mundo, se enfrenta a serias amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Aunque históricamente ha habitado las selvas de Sudamérica, su población ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva.

Esta ave, que puede alcanzar un tamaño impresionante y pesar hasta 9 kilos, es un depredador tope en su ecosistema, alimentándose principalmente de mamíferos como monos y perezosos.