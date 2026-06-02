El hallazgo del siglo: localizaron en la Antártida criaturas acuáticas nunca vistas.

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Un grupo de científicos llevó a cabo un hallazgo histórico en la Antártida que podría facilitar el acceso al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones menos exploradas del planeta, destacándose por su singular anatomía.
Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, los especialistas anunciaron el descubrimiento que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de animales desconocidos para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en abril de este año.
¿Qué encontraron los investigadores en la Antártida?
El profesor de la Universidad James Cook y máximo responsable de la investigación, Jan Strugnell, resaltó la importancia del descubrimiento: “Hemos recolectado una amplia variedad de organismos marinos y es probable que algunas sean especies aún desconocidas para la ciencia”.
El grupo de expertos descubrió diversas criaturas, particularmente algunas especies inusuales que nunca habían sido documentadas previamente y estas son:
- Cerdos marinos
- Arañas marinas
- Mariposas marinas
- Pulpos
- Estrellas de mar
- Crustáceos.
“El equipo se muestra muy entusiasmado por tener bajo su cuidado a esta diminuta criatura, observarla y protegerla, de manera que pueda revelar todos los secretos que han estado ocultos hasta el presente”, expresó la especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Laura Herraiz Borreguero, en referencia a una “mariposa de mar”.
Descubrimiento de nuevas especies en un viaje inesperado
Los científicos no anticipaban el hallazgo de estos ejemplares, dado que llevaban a cabo un viaje de 60 días en el buque rompehielos RSV Nuyina, cuyo final estaba programado para mediados de año.
Los investigadores se proponían estudiar los efectos del aumento de la temperatura en el océano Antártico y analizar la situación en la superficie del glaciar Denman, el cual ha retrocedido aproximadamente 5 km entre 1996 y 2018, siendo el que presenta el deshielo más acelerado.
“Para comprender con precisión la cantidad de calor que ingresa a la plataforma de hielo, es imprescindible acercarnos lo más posible para analizar estos procesos y propiedades del océano”, manifestaron los autores del informe.
Biología marina: descubren especies inéditas
Los descubrimientos abarcaron dos organismos reconocidos y uno sin denominación científica, lo que representa un avance notable en el ámbito de la biología marina:
- Cerdo marino (Protelpidia murrayi): Es un organismo del grupo de pepinos de mar que habita en las zonas abisales de los océanos. Reside en la plataforma continental profunda alrededor de la Antártida, a profundidades que oscilan entre 400 y 900 metros. Su cuerpo presenta una forma inflada, asemejándose a una gelatina y su tamaño fluctúa entre 4 y 15 centímetros, careciendo de ojos.
- Mariposa de mar (Clio pyramidata): Este cautivador caracol marino, que parece volar mientras se desplaza en el agua, fue objeto de estudio al capturarse un ejemplar que puso huevos en uno de los contenedores del barco, permitiendo así el examen de su desarrollo por primera vez.
- Araña marina: A pesar de su denominación como arácnido, no se clasifica efectivamente como una araña. Posee un tamaño comparable al de una mano, pero guarda una relación más estrecha con los cangrejos. Su tamaño puede alcanzar hasta 51 centímetros.