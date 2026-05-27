El hallazgo del siglo | Confirman el regreso de una serpiente microscópica: se creía extinta hace más de 20 años. (Fuente: Instagram / @the_zoologist_barista).

La biodiversidad global continúa generando relatos inesperados, incluso en grupos de animales tan intrigantes como las serpientes. A pesar de los significativos avances científicos, algunas especies permanecen ocultas durante años, desafiando a aquellos que buscan comprender y proteger la vida en nuestro planeta.

En una reciente expedición, un equipo de investigadores redescubrió a la Barbados threadsnake, una serpiente tan diminuta y esquiva que no había sido avistada en más de dos décadas y que había sido incluida en una lista de especies “perdidas para la ciencia”. Su regreso, confirmado en julio de 2025, ha suscitado atención internacional entre herpetólogos y conservacionistas.

El hallazgo del siglo | Científicos confirman el regreso de una serpiente microscópica: se creía extinta hace más de 20 años (foto: Captura de YouTube).

El increíble regreso de la serpiente más pequeña del mundo

La especie conocida como Barbados threadsnake (científicamente Tetracheilostoma carlae) se distingue por ser la serpiente más diminuta del planeta, con ejemplares adultos que raramente superan los 10 centímetros de longitud y pesan apenas unos gramos.

Este parco reptil, endémico de la isla caribeña de Barbados, fue descubierto bajo una roca durante un estudio ecológico llevado a cabo en marzo de 2025 por el Ministerio de Medio Ambiente y Embellecimiento de Barbados en colaboración con la organización conservacionista Re:wild.

Dicha especie había estado ausente de las observaciones desde 2005, lo que generó en muchos científicos la preocupación de que pudiera haber desaparecido definitivamente. De hecho, había sido registrada en un listado que incluye más de 4800 especies catalogadas como “perdidas para la ciencia”.

El momento del hallazgo provocó una notable emoción entre los investigadores. Según Justin Springer, oficial del programa del Caribe en Re:wild, “cuando estás tan acostumbrado a buscar cosas y no las ves, te sorprende cuando realmente las encuentras”.

A pesar de su tamaño y apariencia frágil, las circunstancias que rodean a esta especie son complejas. Su tamaño microscópico y su coloración oscura permiten que se integren fácilmente entre las hojas y la tierra, lo que les permite pasar intervalos prolongados sin ser identificadas.

Características de una serpiente poco común

La identificación de los especímenes recogidos en marzo requirió un análisis detallado en laboratorio, dado que otras especies similares, como la Brahminy blind snake, también presente en Barbados, pueden confundirse fácilmente con la threadsnake.

El hallazgo de esta serpiente no solo reafirma su existencia, sino que también proporciona pistas sobre sus posibles áreas de distribución y ecosistemas prioritarios para su conservación.

La Barbados threadsnake pertenece a la familia de las serpientes ciegas (Leptotyphlopidae), un grupo de reptiles que se alimentan de termitas y larvas de hormigas y viven enterrados en el suelo o bajo la hojarasca.

A diferencia de otras serpientes que se reproducen con múltiples huevos, esta especie produce un solo huevo por ciclo reproductivo. Los ejemplares juveniles surgen con aproximadamente la mitad de la longitud de sus progenitores, algo inusual en reptiles de mayor tamaño.

Su status en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) figura como críticamente amenazada, reflejando la vulnerabilidad de estos pequeños reptiles ante la pérdida de hábitat y otros factores ambientales.

Científicos confirman el regreso de una serpiente microscópica: se creía extinta hace más de 20 años. ChatGPT

Redescubrimiento: clave para la ciencia y la conservación

El retorno de la Barbados threadsnake también podría motivar futuras indagaciones en otros lugares donde especies consideradas extintas pudieran aguardar en silencio, esperando ser descubiertas.

Más allá del interés científico, el regreso de la Barbados threadsnake transmite un mensaje contundente a la comunidad internacional. La especie simboliza la importancia de salvaguardar los hábitats naturales restantes, particularmente en regiones como el Caribe, donde la deforestación y la transformación del paisaje han disminuido drásticamente los entornos originales.

Barbados ha perdido aproximadamente el 98% de sus bosques primarios en los últimos 500 años, lo que hace que el descubrimiento de esta serpiente sea aún más relevante.

“El redescubrimiento de nuestras especies endémicas es crucial en múltiples aspectos”, explicó Justin Springer, enfatizando que estos reptiles, aunque diminutos, desempeñan un rol esencial en el equilibrio del ecosistema.

El episodio también recuerda la fragilidad de las especies que permanecen desapercibidas durante extensos periodos y la necesidad de intensificar los esfuerzos de monitoreo y conservación para prevenir que otras criaturas “perdidas” se extingan sin dejar rastro.

La noticia del redescubrimiento ha suscitado interés entre científicos y entusiastas de la naturaleza, destacando que incluso las especies más pequeñas pueden ofrecer grandes lecciones sobre la resiliencia y la vulnerabilidad de la vida en nuestro planeta.