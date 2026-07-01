Rociar alcohol en las ventanas de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Mantener los vidrios limpios suele ser una de las tareas más difíciles del hogar y muchas veces, después de limpiarlos quedan marcas, manchas o restos de polvo que opacan el resultado.

Sin embargo, existe un truco casero que cada vez más personas utilizan por su rapidez y eficacia: aplicar alcohol sobre las ventanas .

Rociar alcohol en las ventanas de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Este método se volvió popular porque ayuda a dejar los vidrios brillantes, favorece una limpieza sin vetas y, además, aporta un efecto desinfectante. Lo mejor es que solo requiere un ingrediente económico que la mayoría ya tiene en casa.

¿Para qué sirve rociar alcohol en las ventanas?

El alcohol etílico es un excelente aliado para la limpieza de superficies de vidrio gracias a su rápida evaporación.

Al aplicarlo sobre las ventanas, ayuda a eliminar restos de grasa, huellas dactilares, polvo y otras partículas que suelen acumularse con el paso de los días . Como se seca en pocos segundos, evita que queden marcas de agua, uno de los problemas más comunes al limpiar cristales.

Además, sus propiedades desinfectantes contribuyen a reducir la presencia de bacterias y microorganismos sobre la superficie, dejando los vidrios no solo más limpios, sino también higienizados.

Cómo limpiar los vidrios con alcohol paso a paso

Este truco casero puede realizarse en apenas unos minutos y para llevarlo a cabo deben seguirse los siguientes pasos .

Materiales

Alcohol etílico.

Un pulverizador.

Paño de microfibra limpio o papel de cocina.

Procedimiento

Colocar el alcohol dentro de un pulverizador. Rociar una pequeña cantidad sobre toda la superficie del vidrio. Pasar un paño de microfibra con movimientos circulares o de arriba hacia abajo. Secar inmediatamente hasta que desaparezcan todas las marcas.

Rociar alcohol en las ventanas de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

En pocos minutos los vidrios recuperan transparencia y un brillo muy similar al que dejan los limpiavidrios comerciales.

¿Por qué recomiendan este truco?

Uno de los principales beneficios del alcohol es que no deja residuos.

A diferencia de otros productos, se evapora rápidamente y evita la formación de vetas o manchas, incluso cuando las ventanas reciben directamente la luz del sol.

Además, permite limpiar sin necesidad de utilizar grandes cantidades de agua, lo que también reduce el tiempo de secado y facilita la tarea.

Por estas razones, muchas personas lo utilizan tanto en ventanas como en puertas de vidrio, mamparas, espejos y otras superficies transparentes del hogar.

Consejos para obtener un mejor resultado

Si bien el alcohol ofrece excelentes resultados por sí solo, algunos hábitos ayudan a conseguir una limpieza todavía más efectiva.

Los especialistas recomiendan:

Utilizar siempre un paño de microfibra limpio.

No emplear trapos que desprendan pelusas.

Pulverizar una cantidad moderada de alcohol para evitar desperdicios.

Limpiar los vidrios en días nublados o cuando no reciban sol directo para impedir un secado demasiado rápido.

Repetir la limpieza cada una o dos semanas para evitar la acumulación de suciedad.

Con este sencillo truco casero, es posible mantener las ventanas impecables, brillantes y desinfectadas sin recurrir a productos costosos.