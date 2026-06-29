En esta noticia La creciente importancia del NFC en tu día a día

El uso de la tecnología NFC en los teléfonos celulares se volvió cada vez más relevante en la vida diaria de los usuarios. Esta funcionalidad, que permite la comunicación inalámbrica a corta distancia, facilita diversas actividades cotidianas, desde realizar pagos hasta transferir datos de manera rápida y segura.

Con la creciente popularidad del comercio electrónico y las interacciones digitales, cada vez más personas buscan dispositivos que ofrezcan estas capacidades en un formato práctico y accesible.

Imagen: TCL

La creciente importancia del NFC en tu día a día

La adopción de la tecnología NFC marcó un cambio significativo en cómo interactuamos con nuestro entorno. Cada vez más usuarios valoran la posibilidad de realizar pagos con solo acercar su dispositivo a un terminal, en lugar de usar tarjetas físicas, así como compartir información instantáneamente.

Un ejemplo de cómo esta tendencia se manifiesta en el mercado argentino es el TCL K70, un celular que combina versatilidad y funcionalidad para quienes buscan un dispositivo moderno y accesible. Con un diseño liviano, este modelo cuenta con un procesador MediaTek Helio G100 y una pantalla HD+ de 120 Hz que asegura una experiencia visual fluida y placentera.

Su cámara principal de 50 MP es ideal para capturar momentos importantes y su batería de 5200 mAh garantiza un rendimiento duradero a lo largo del día.

Por otro lado, su tecnología NXTPAPER protege la vista, haciendo que largas horas de uso sean menos perjudiciales. Además, a diferencia de celulares que ofrecen otras marcas, este dispositivo vine con cargador, auriculares y funda .

En un contexto donde la funcionalidad y el estilo son cada vez más importantes, el TCL K70 se presenta como una solución adaptada a las necesidades de los usuarios modernos. El precio promocional de $319.999, también lo posiciona como una alternativa competitiva en el mercado local.