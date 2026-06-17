Se creía extinto por la deforestación y la caza furtiva ligadas a la expansión agrícola en su hábitat natural.

Durante casi medio siglo, en Argentina se temió que el oso hormiguero gigante, científicamente denominado Myrmecophaga tridactyla, una especie de mamífero fundamental para el ecosistema hubiera desaparecido para siempre de las extensas yungas, esteros y bosques del país.

Sin embargo, distintos hitos de conservación lograron recuperar este animal.

Debido a la caza furtiva, al avance del agro en los pastizales y bosques para cultivos, así como a su baja tasa de reproducción, este gigante nacional se encontraba en peligro de extinción. Dejó de verse por décadas hasta este nuevo hito de la biología.

¿Qué mamífero reapareció en Argentina?

El oso hormiguero gigante, científicamente denominado Myrmecophaga tridactyla, se consideraba extinto en la provincia de Corrientes desde mediados del siglo XX debido a diversos factores:

la caza furtiva

los atropellamientos en rutas

la destrucción masiva de su hábitat natural.

Su retorno no fue consecuencia de un proceso espontáneo de la naturaleza, sino que resultó de un proyecto de “rewilding” o reasilvestramiento destinado a reintegrar al ecosistema una especie esencial que había desaparecido.

¿Cómo se logró la reintroducción del oso hormiguero en el Parque Iberá?

Este trabajo comenzó formalmente en el año 2007 en el Parque Iberá, convirtiéndose en el primer proyecto de reintroducción de esta especie a nivel mundial. La iniciativa fue impulsada por la fundación Rewilding Argentina en colaboración con el Gobierno provincial.

Una vez alcanzada la madurez, los osos hormigueros se trasladaron a corrales de pre-suelta en el Iberá para su aclimatación definitiva antes de ser liberados, utilizando collares de seguimiento satelital.

El proceso incluyó la selección de áreas estratégicas donde el ecosistema presentaba la recuperación suficiente para sostener nuevamente a estos grandes mamíferos.

En primer lugar, se trabajó en el rescate de ejemplares huérfanos provenientes de otras provincias del norte argentino, ya que sus madres habían sido víctimas de la caza.

Estos pequeños animales pasaron por un periodo intensivo de crianza y rehabilitación, donde lograron alimentarse de manera autónoma y desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en un entorno salvaje sin intervención humana.

Estos dispositivos permiten a los científicos monitorear sus movimientos, asegurando que se alimentan adecuadamente y verificando su reproducción exitosa en su nuevo hogar.

¿Qué hace del oso hormiguero gigante una especie única?

El oso hormiguero gigante representa un ejemplar singular que puede alcanzar hasta dos metros de longitud.

El oso hormiguero gigante es una especie que se creía extinta.

Se caracteriza por su denso pelaje, que presenta una distintiva banda negra, así como una cola notablemente frondosa y un hocico alargado que incorpora una lengua de hasta 60 centímetros, la cual está adaptada para la caza de insectos.

A pesar de su aspecto apacible, este mamífero cuenta con garras delanteras muy fuertes y afiladas, que utiliza para fracturar termiteros de considerable dureza y para protegerse de depredadores como el jaguar.

Uno de los aspectos esenciales para su conservación radica en que su ciclo de vida está completamente vinculado a la salud de los pastizales y bosques abiertos, donde halla su principal fuente de alimento.

El papel fundamental del oso hormiguero en el medio ambiente

Desde la perspectiva ambiental, el oso hormiguero se comporta como un ingeniero del ecosistema y un regulador natural de poblaciones de insectos.

Al consumir miles de hormigas y termitas diariamente, previene que estas especies se conviertan en plagas capaces de afectar la vegetación local, lo que facilita la preservación del equilibrio entre la fauna y la flora del Iberá.

El papel del oso hormiguero gigante resulta crucial para la salud del medio ambiente. Fuente: Shutterstock Galyna Andrushko

Este animal contribuye de manera significativa al mantenimiento de la biodiversidad, siendo imprescindible para el ecosistema en el que habita.

Su papel resulta crucial para la salud del medio ambiente, ya que su actividad de forrajeo ayuda a controlar las poblaciones de insectos, así como a promover la regeneración de la vegetación.

Impacto positivo de la reintroducción del oso hormiguero gigante

El éxito del proyecto de rewilding genera un impacto positivo en otras especies en peligro. La colaboración entre instituciones locales potencia la conservación del hábitat en la región.

Investigadores planean expandir el proyecto a otras áreas afectadas por la caza y la urbanización. La comunidad se involucra en actividades de educación y concientización sobre la fauna local.