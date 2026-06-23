Ranking mundial: el país de América Latina que es el más seguro de la región (foto: archivo).

Cuando se habla de calidad de vida, muchos suelen mirar hacia Europa y poner el foco en países como Suiza o los Países Bajos. Sin embargo, en los últimos años una nación de América Latina logró posicionarse entre las más destacadas del mundo y se convirtió en la referencia regional en bienestar y desarrollo humano.

Se trata de Uruguay, que encabeza distintos indicadores vinculados al nivel de vida de sus habitantes y se ubica por delante de varias economías de gran tamaño en mediciones internacionales que evalúan factores económicos, sociales y ambientales.

¿Por qué Uruguay tiene la mejor calidad de vida de América Latina?

Diversos estudios internacionales coinciden en señalar a Uruguay como el país latinoamericano con mejores condiciones para vivir.

Entre ellos se encuentra el Índice de Calidad de Vida elaborado por la plataforma internacional Numbeo, que analiza variables como poder adquisitivo, costo de vida, seguridad, atención médica, tránsito, contaminación y condiciones climáticas.

Gracias a su desempeño en estos indicadores, Uruguay logró ubicarse por encima de otros países de la región y también superar a naciones de gran relevancia global como China y Rusia.

Los especialistas destacan que uno de los principales atractivos del país es la estabilidad institucional, la previsibilidad de sus normas y el funcionamiento de los servicios públicos, aspectos que suelen ser especialmente valorados por quienes buscan radicarse en el exterior.

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales (foto: archivo).

Los avances que impulsaron el desarrollo de Uruguay

Los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestran una evolución sostenida del país durante las últimas décadas. Entre 1990 y 2023 se registraron mejoras significativas en distintos indicadores sociales y económicos.

La esperanza de vida aumentó más de cinco años, mientras que la cantidad de años esperados de escolarización también mostró un crecimiento importante. A esto se suma un fuerte incremento del ingreso per cápita, que superó el 110% durante ese período.

Estos avances contribuyeron al fortalecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH), una de las métricas más utilizadas a nivel mundial para medir el progreso y bienestar de la población.

Montevideo, una de las ciudades más habitables de la región

La capital uruguaya es considerada una de las ciudades con mejores condiciones de vida de América Latina. Montevideo sobresale por sus niveles de seguridad, la calidad de sus espacios públicos, la infraestructura urbana y el acceso a servicios esenciales.

Además, el país mantiene políticas orientadas al desarrollo sostenible, con una fuerte apuesta por las energías renovables, el cuidado ambiental y la inclusión social, factores que fortalecen su reputación internacional.

Ranking de los países con mejor calidad de vida en América Latina

De acuerdo con las mediciones más recientes, este es el listado de los países latinoamericanos mejor posicionados en calidad de vida: