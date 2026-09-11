Lanzan el primer tren del mundo en superar los 600 km/h que rompe todos los récords de velocidad. Foto: Flickr

En un avance histórico para el transporte de alta velocidad, Japón lanzó el primer tren del mundo capaz de superar los 600 km/h, rompiendo todos los récords de velocidad existentes y marcando un antes y un después en la movilidad terrestre.

Se trata del Maglev Serie L0, un tren bala desarrollado por la Central Japan Railway Company en colaboración con Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Sharyo, que en pruebas recientes alcanzó los 603 km/h, superando el récord anterior del MLX01, que había llegado a los 581 km/h.

Lanzan el primer tren del mundo en superar los 600 km/h que rompe todos los récords de velocidad. Foto: Wikimedia Commons

Cómo es el tren más veloz del mundo

Este tren representa la más alta manifestación de la tecnología SC Maglev (levitación magnética superconductora). A diferencia de los trenes tradicionales, el Maglev Serie L0 no entra en contacto con los rieles: emplea un sistema de imanes superconductores y bobinas en la vía que lo elevan aproximadamente 10 centímetros del suelo, eliminando completamente la fricción.

Inicia su recorrido con ruedas de goma y, al incrementar su velocidad, “flota” sobre la vía, lo que le permite alcanzar velocidades extraordinarias. Su diseño aerodinámico es fundamental: la parte frontal de la locomotora se extiende por 15 metros, optimizando el flujo de aire y disminuyendo la resistencia al desplazarse a más de 600 km/h.

Japón ha estado liderando esta competencia durante décadas. Desde los primeros estudios en la década de 1970 con los trenes Shinkansen, la nación asiática ha solidificado su posición: de los diez trenes más veloces del mundo, cinco son originarios de Japón. Por su parte, China dispone del Shanghai Maglev, que alcanza los 430 km/h, pero aún se encuentra distante de las cifras japonesas.

Lanzan el primer tren del mundo en superar los 600 km/h que rompe todos los récords de velocidad. Foto: Wikimedia Commons

Cuándo comenzará a operar el Maglev Serie L0

De acuerdo a National Geographic, el Maglev Serie L0 formará parte de la línea Chuo Shinkansen, un proyecto ambicioso que revolucionará las conexiones entre las principales ciudades de Japón. Se espera que entre en operación comercial entre 2034 y 2035 en el tramo Tokio-Nagoya , reduciendo el tiempo de viaje a solo 40 minutos.

Posteriormente, llegará hasta Osaka, completando el recorrido Tokio-Osaka en apenas una hora, frente a las más de dos horas y veinte minutos actuales del servicio más rápido. La velocidad operativa comercial será de 505 km/h y aproximadamente el 80% del trayecto se construirá bajo tierra para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto.