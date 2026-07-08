Incumplir alguno de los requisitos puede impedir que la operación sea autorizada.

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Las oficinas migratorias de Argentina, Paraguay y Brasil continúan aplicando controles estrictos para quienes viajen con el pasaporte vencido, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos terrestres. La falta de un documento actualizado puede derivar en demoras, impedimentos de embarque e incluso en la negativa de ingreso o salida del territorio.

En paralelo, las compañías aéreas y los organismos de frontera mantienen la exigencia de presentar un pasaporte vigente para autorizar viajes internacionales. Aunque existen algunas flexibilidades dentro de acuerdos regionales específicos, las autoridades remarcan que cada caso queda sujeto a la normativa migratoria del país de destino y a las políticas de las aerolíneas.

Atención: qué ocurre en Argentina con los pasaportes vencidos

Argentina exige que los extranjeros provenientes de países fuera del MERCOSUR y asociados presenten un pasaporte vigente para ingresar o salir del país. Las autoridades migratorias advirtieron que un pasaporte vencido puede derivar en el rechazo del ingreso, impedir el embarque en vuelos internacionales o generar inconvenientes durante los controles fronterizos.

En cambio, los ciudadanos de países del MERCOSUR y asociados, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, pueden ingresar a Argentina utilizando un DNI o documento de identidad vigente habilitado por los acuerdos regionales, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los viajes turísticos.

Por su parte, los ciudadanos argentinos que viajen a destinos fuera del bloque regional deberán contar con un pasaporte válido, ya que este documento continúa siendo obligatorio para ingresar a numerosos países. Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la vigencia de toda la documentación antes de emprender un viaje internacional.

Argentina, Brasil y Paraguay prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado el trámite de actualización con su pasaporte.

Qué exige Paraguay para entrar o salir del país

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay indica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.

No obstante, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur sólo se exige un documento de identidad vigente del país de origen.

Atención: qué ocurre en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: