El centro de Estados Unidos se prepara para recibir más de 72 horas de tormentas severas con actividad eléctrica, lluvias fuertes y ráfagas de viento que rondarán los 85 kilómetros por hora. Este temporal se da en respuesta a un frente frío que descendió desde Canadá y chocó con el aire cálido y húmedo del centro del país, lo que brindó un escenario favorable para el desarrollo de tormentas severas. De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, se espera que este sistema que inició ayer se vuelva más intenso a medida que el aire cálido se desplace hacia el sureste del país. Las alertas se centraron en el área que comprende desde el centro de Texas hasta el oeste de Kentucky y el sur de Illinois. Para la jornada de hoy se esperan entonces En el noreste, las tormentas más intensas se concentrarán en el oeste, centro y norte de Nueva York hasta Nueva Inglaterra. Para este día se proyectan intensas precipitaciones con tormentas desde Texas hasta Nueva Inglaterra. Los riesgos meteorológicos por los que advirtieron los especialistas persistirán durante el miércoles. Durante este día, el frente avanzará hacia la costa este de Estados Unidos, donde el temporal podría alcanzar a miles con Se espera que el viernes el aire frío avance sobre la costa y disminuya la intensidad de las tormentas, terminando con este patrón.