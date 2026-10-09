Una propuesta de voluntariado en Alemania permite alojarse en una habitación privada, acceder a comidas diarias y usar internet de alta velocidad a cambio de colaborar con tareas de jardinería y mantenimiento de un huerto.

La iniciativa se encuentra en una antigua casa parroquial ubicada en la región de los lagos de Mecklemburgo, cerca del Parque Nacional Müritz, y está publicada en la plataforma Worldpackers.

El programa está pensado para personas mayores de 18 años que quieran conocer otra forma de vida, estar en contacto con la naturaleza y participar en un proyecto comunitario. No exige experiencia previa en jardinería, aunque sí requiere un nivel intermedio de inglés para comunicarse durante la estadía.

En total, contempla 16 horas de colaboración semanales, distribuidas en jornadas de entre tres y cuatro horas durante los días de semana , con tres días libres por semana.

La propuesta de voluntariado se desarrolla en una antigua casa parroquial de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, cerca del Parque Nacional Müritz, en Alemania. Wikimedia

Cómo es el lugar en Alemania que recibe voluntarios

La experiencia se desarrolla en una propiedad histórica situada en Lindetal, en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, una región del noreste de Alemania conocida por sus lagos y paisajes naturales.

El lugar forma parte de un proyecto incipiente de casa de retiro budista. Allí, el anfitrión busca recuperar progresivamente el huerto de la propiedad, cuyo suelo fértil fue utilizado durante generaciones para producir alimentos.

El trabajo se realiza en un entorno tranquilo, con espacios verdes y posibilidades de explorar los alrededores. La cercanía con el Parque Nacional Müritz también ofrece una oportunidad para conocer una de las principales áreas naturales de la región.

Qué tareas deberán hacer los voluntarios durante la semana

La colaboración está centrada en la recuperación y el mantenimiento del jardín y el huerto. Según la descripción publicada por el anfitrión, las actividades cambian en función de la época del año y de las necesidades de la propiedad.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Preparar el terreno : remover la tierra y acondicionar sectores para crear nuevas camas de cultivo.

Eliminar malezas: retirar las hierbas no deseadas y sus raíces para preparar el suelo.

Plantar y cuidar vegetales : colaborar con la siembra, el mantenimiento y la replantación de las verduras.

Podar árboles frutales : ayudar con el cuidado de los ejemplares del jardín.

Participar de la cosecha: recolectar manzanas, peras y uvas, que pueden utilizarse para elaborar jugos mediante prensado.

El anfitrión aclara que no es necesario tener conocimientos específicos de jardinería. Sin embargo, algunas actividades requieren fuerza física y resistencia.

Los voluntarios colaborarán con tareas de jardinería, siembra, poda y cosecha a cambio de alojamiento privado y comidas diarias. Fuente: Shutterstock

Habitación privada, comidas gratis e internet: qué incluye la propuesta

Quienes participen tendrán acceso a los siguientes beneficios:

Habitación privada: cada voluntario contará con una habitación individual.

Comidas diarias: el programa contempla desayuno y almuerzo gratuitos todos los días.

Cocina equipada: los huéspedes podrán preparar sus propias cenas y otras comidas.

Internet de alta velocidad: la propiedad dispone de conexión de fibra óptica.

Espacio para trabajar: se puede solicitar un escritorio y una silla para trabajar desde la habitación.

Lavandería gratuita: habrá instalaciones disponibles para lavar la ropa.

Bicicleta: los voluntarios podrán utilizar una bicicleta para recorrer la zona.

Traslado de llegada: el anfitrión ofrece recoger a los participantes cuando lleguen.

Excursiones y caminatas: se ofrecen salidas para conocer la ciudad y los alrededores.

Actividades holísticas: los huéspedes podrán sumarse sin costo a las propuestas terapéuticas disponibles.

Cuáles son los requisitos para participar del voluntariado

Los requisitos publicados son:

Ser mayor de 18 años.

Tener un nivel intermedio de inglés, necesario para comunicarse con el anfitrión y coordinar las tareas.

Enviar un video de presentación, que es obligatorio para postularse.

Aceptar las condiciones de convivencia y participar en las actividades acordadas.

La propuesta admite voluntarios que viajen solos, parejas y dúos de participantes.

Sin embargo, hay algunas reglas que deben tenerse en cuenta. La propiedad mantiene un ambiente tranquilo y contemplativo, por lo que no está permitido consumir alcohol ni drogas dentro del lugar.

La casa también tiene una orientación vegetariana. El anfitrión prepara las comidas sin carne, aunque los huéspedes pueden consumirla y guardarla en una heladera destinada a ellos. Además, la propiedad alberga cinco gatos, por lo que no se aceptan mascotas de los visitantes.

Qué gastos quedan afuera y cómo organizar el viaje a Alemania

Según la publicación de Worldpackers, no están incluidos:

Los pasajes de avión.

El seguro de viaje.

El transporte interno.

La visa, cuando corresponda.

Esto significa que los interesados deberán calcular el presupuesto necesario para llegar a Alemania, trasladarse hasta la propiedad y cubrir los gastos que no contempla el intercambio.

También es importante verificar las condiciones migratorias aplicables a su nacionalidad y al tipo de actividad que realizarán. La inclusión de una visa entre los gastos excluidos no implica que todos los participantes necesiten el mismo permiso: los requisitos dependen de cada caso y deben consultarse antes de viajar.