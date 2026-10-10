Los pagos se reactivarán a partir del martes 13 de octubre.

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) comenzó con el calendario de pagos del mes de octubre y se confirmó cómo continuará luego del feriado del lunes 12 , por el Día del Respeto y la Diversidad Cultural.

Si bien el organismo comenzó a emitir los haberes el pasados jueves 8 de octubre, los pagos se pausarán durante el feriado nacional y se reactivarán el martes 13 de octubre. Como ocurre habitualmente, ANSES abonará las prestaciones conforme al último número del DNI de cada titular.

Luego del feriado, quiénes cobran el martes 13 de octubre

Entre los grupos que cobrarán sus haberes el martes 13 se encuentran jubilados, pensionados, titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) .

En tanto, el calendario de pagos se reactivará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Las prestaciones tendrán un aumento del 1,66%.

Asignación Universal por Hijo

DNI terminado en 2: el martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: el miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: el jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: el viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: el lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: el martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: el miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: el jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre

Con el aumento confirmado del 1,66% para el mes de octubre, establecido por la fórmula de movilidad vigente por el IPC, las jubilaciones y pensiones percibirán un incremento en el décimo mes del año.

Así, el mínimo haber mínimo llegará a $ 435.748,51 y se le deberá sumar el bono extraordinario de $ 70.000, el cual se acredita automáticamente. De este modo, los jubilados y pensionados cobrarán $ 505.748,51 en el mes de octubre.