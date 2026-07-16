Buscan maestras para trabajar y vivir en Finlandia: pagan miles de euros, vivienda asegurada y un bono mensual. Fuente: Shutterstock.

Mientras en España las maestras de Educación Infantil cerraron el ciclo lectivo con protestas y reclamos por mejoras laborales, Finlandia puso en marcha un plan para incorporar docentes españolas.

La propuesta incluye un contrato indefinido, un salario bruto de 3200 euros mensuales y una serie de beneficios destinados a facilitar la instalación en el país nórdico.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Helsinki, que busca cubrir la falta de profesionales en el nivel inicial mediante un programa de reclutamiento internacional.

Además del sueldo, las maestras seleccionadas recibirán ayudas económicas y acceso a viviendas municipales con alquileres por debajo de los valores habituales del mercado.

¿Qué ofrece Finlandia a las maestras que decidan mudarse?

El plan contempla un contrato de trabajo por tiempo indefinido con un salario bruto de 3.200 euros mensuales. A esa remuneración se suma un bono de 550 euros por mes destinado a cubrir gastos culturales, deportivos y de bienestar.

¿Qué ofrece Finlandia a las maestras que decidan mudarse? Fuente: Freepik.

Las docentes también contarán con una subvención para comidas en restaurantes y podrán acceder a viviendas administradas por el Ayuntamiento de Helsinki.

Según explicó Marius Knight, portavoz del programa, el municipio es el mayor propietario de viviendas de la ciudad, lo que permite ofrecer alquileres a precios accesibles para quienes se incorporen al sistema educativo.

Knight aseguró que, a diferencia de otras capitales europeas, Helsinki no atraviesa una crisis habitacional. Como ejemplo, indicó que el alquiler de un estudio en el centro de la ciudad para un maestro joven ronda entre 700 y 800 euros mensuales.

¿Por qué Finlandia busca docentes españolas?

La convocatoria responde a la necesidad de cubrir vacantes en el sistema de Educación Infantil de Helsinki. El municipio decidió ampliar la búsqueda de profesionales fuera de sus fronteras ante la escasez de personal especializado.

¿Por qué Finlandia busca docentes españolas? Fuente: Shutterstock.

La iniciativa llega en un contexto muy diferente al que atraviesa España, donde el cierre del curso estuvo marcado por movilizaciones y huelgas de trabajadoras del sector en reclamo de mejores condiciones laborales.

En ese escenario, la propuesta finlandesa aparece como una alternativa para quienes buscan estabilidad, mejores salarios y beneficios adicionales para instalarse en otro país.

Las autoridades de Helsinki sostienen que el objetivo es atraer profesionales cualificados y facilitar su integración mediante incentivos económicos y acceso a una vivienda asequible, con el fin de fortalecer el sistema educativo de la capital finlandesa.

¿Dónde postularse?

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del portal oficial de empleo del Ayuntamiento de Helsinki. La convocatoria está dirigida a docentes de Educación Infantil con título universitario obtenido fuera de Finlandia y ofrece 20 puestos permanentes en jardines de infantes públicos. El plazo para enviar la solicitud finaliza el 31 de julio de 2026.

LINK para inscribirse: Programa para profesionales de la educación del Ayuntamiento de Helsink