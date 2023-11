La secretaria de "El Croata" rompió el silencio y reveló cómo funcionaba la mayor cueva de la City: "500 mil dólares diarios"

La empleada administrativa que trabajó en Nimbus, la cueva más grande de la City porteña, se presentó a declarar y reveló cómo funcionaba la financiera que comandaba Ivo El Croata Rojnica. Además, confesó que recibieron la orden de borrar todos los registros de sus teléfonos.

Tras el procesamiento dictado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, se dio a conocer el testimonio de Florencia Mascheroni. Allí, la joven detalló las grandes sumas de dólares que ingresaban a la oficina, como el funcionamiento de las cuentas offshore.

La secretaria de "El Croata" rompió el silencio: ¿cómo funcionaba la cueva?



" Hemos tenido días de retiro de 500 mil dólares totales. En pesos me acuerdo más que nada en lo visual porque era mucha cantidad. No puedo decir un monto específico. Me habló de más de 10 millones de pesos por día que se movían ", especificó la testigo.

No obstante, sostuvo que " el pez gordo " como " los problemas grosos " eran evaluados solamente por los tres implicados.

Según aseguró la ex secretaria de Nimbus, su jefe era el titular de " un montón de sociedades afuera" . "Yo creo, no puedo decir con seguridad, que ni Fede ni Ivo tenían declaradas las cuentas acá en Argentina. Sé que el director final de las sociedades estas era Ivo ", agregó en su declaración.

Allanamiento a la cueva de El Croata.

La joven inició a trabajar como recepcionista y se encargaba de completar formularios con información de los clientes. " A veces venía Ivo y me decía que iba a pasar un cliente, que preparáramos pesos o dólares y los buscaba. La financiera cambiaba mayormente dólares, menos euros y algún que otro uruguayo ", recordó.

Por otra parte, se refirió a las cuentas offshore y sostuvo Jonathan Rivas era " la única persona que asesoraba a Ivo por estos temas ". " Las cuentas podrían durar dos meses y las que iba bien, estaban en funcionamiento 2, 3 años. Como eran para mover dinero las cerraban, el mismo banco o Ivo ", explicó.

" El que manejaba las cuentas en definitiva era Ivo, incluso ahora se necesitaba su confirmación telefónica para las transferencias, así que lo llamaban a él directamente ", remarcó la testigo y aclaró que ella " no tenía ningún poder de decisión " y solo "cumplía ordenes".

Además, contó que en un momento " hubo una bajada de línea de Fede " para que salieran de los grupos y eliminarán los chats. " Nos dijeron que por seguridad borráramos todo, me pidieron que cambie la línea también ", agregó y confesó haberlo hecho " por miedo ".

Por último, aclaró que no habló más con los acusados después de desatarse el escándalo. " Me asusté y mi mamá me recomendó hablar con un abogado, sólo vi lo que se decía en los medios, pero fui una empleada a la que le pagaban un sueldo con el que ayudaba a mi familia" , sentenció.

Detuvieron a El Croata y su socio





Ivo Rojnica.

Para el Gobierno, Rojnica y sus socios son actores claves en la corrida del dólar blue que se produjo antes de las elecciones. Al momento, se encuentran con prisión preventiva y domiciliaria, acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.