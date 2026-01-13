Las muestras extraviadas incluían hantavirus, Hendra y Lyssavirus, todos potencialmente letales para humanos (Fuente: Scientificanimations.com / Wikimedia Commons)

El hantavirus en Argentina genera preocupación sanitaria debido al incremento sostenido de casos durante 2025, especialmente en áreas rurales y en la provincia de Buenos Aires.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), durante el período julio-diciembre de 2025 se alcanzó el umbral de alerta del Ministerio de Salud de la Nación.

El país registró 86 casos confirmados y 28 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33,6%, una de las más altas de los últimos años.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida principalmente por roedores silvestres infectados. En Argentina, la forma clínica más frecuente es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una patología potencialmente mortal que afecta el sistema respiratorio y cardiovascular.

El contagio del hantavirus ocurre principalmente por:

Inhalación de partículas virales presentes en el aire, provenientes de orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

Contacto directo con estos fluidos a través de heridas o mucosas.

Manipulación de objetos o superficies contaminadas en ambientes rurales, galpones, viviendas cerradas o zonas con presencia de roedores.

En casos excepcionales, algunas cepas pueden transmitirse de persona a persona, aunque esta no es la vía predominante en Argentina.

Descubren la relación entre las ratas y algunos de los virus más letales que se pueden contraer. Fuente: iStock Nigel Harris

Síntomas del hantavirus

Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta

Dolores musculares

Náuseas, vómitos y dolor abdominal

Dificultad respiratoria

Hipotensión y compromiso cardiopulmonar

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente en personas que hayan estado en zonas de riesgo, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

Hantavirus 2025-2026: regiones más afectadas

El foco sanitario más reciente se detectó en General Belgrano, donde el fallecimiento de una niña de 10 años activó el protocolo de emergencia provincial. Una por una las regiones más afectadas:

Región Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos): se encuentra en situación de brote durante la temporada 2025-2026

Provincia de Buenos Aires: registró fallecimientos en General Belgrano, Mar del Plata, San Andrés de Giles y Chacabuco

Delta e Islas del Paraná y humedales de Samborombón: zonas con mayor concentración de casos

Región Sur: se reportaron infecciones en los Bosques Patagónicos

Noroeste argentino (Salta y Jujuy): mantiene los casos dentro del umbral histórico

Alerta por hantavirus: prevención y recomendaciones

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y de brote:

Ventilar ambientes cerrados antes de ingresa

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos

Usar potección (barbijo y guantes) al limpiar galpones o depósitos

Mantener viviendas y alrededores limpios y libres de refugios para roedores

Letalidad y grupos de mayor riesgo

La letalidad general del hantavirus en 2025 fue del 33,6%, pero los datos oficiales indican que el impacto es desigual según la edad:

Grupo de 50 a 59 años: letalidad del 75%

Fallecimiento del único menor de 10 años detectado

Muerte de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles

Tené presente que la enfermedad suele presentarse repentinamente y evoluciona de manera rápida, por lo que el diagnóstico y la atención médica temprana son fundamentales.