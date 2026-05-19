Alertan por brote de Ébola en España: cómo se contagia el virus y cuáles son los síntomas.

La Dirección General de Salud Pública de España ha emitido este domingo un informe de situación por la epidemia causada por el virus Bundibugyo, por la que ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la “emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)”.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de transmisión de ébola tras el nuevo brote de la enfermedad en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda es “muy bajo”, pero desaconseja viajar a las zonas afectadas y, a los que regresen de allí, les emplaza a que permanezcan atentos a su estado en los 21 días posteriores.

Tras consultar a los estados afectados, la declaración de la OMS incluye un anuncio de “emergencia pandémica”, aunque se precisa que el brote aún “no cumple los criterios de emergencia pandémica” tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

Entre las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión están los 8 casos de contagio confirmados, los 246 sospechosos y las 80 muertes presuntamente asociadas al brote en la provincia Ituri de la República Democrática del Congo (RDC), en al menos tres zonas sanitarias, incluidas Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

Un trabajador con bata protectora se prepara para tomar la temperatura a los visitantes como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Fuente: EPA MARIE JEANNE MUNYERENKANA

Brote de Ébola: cómo se contagia el virus

La enfermedad causada por el virus del Ébola es de carácter raro pero grave, afecta tanto a humanos como a otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

El brote de Ituri es de la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad se sitúa entre el 25 y el 40%, según Médicos Sin Fronteras (MSF). Se trata del tercer brote detectado relacionado con esa cepa, tras los ocurridos en Uganda en 2007-2008 y en la RDC en 2012.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%, siendo la variante Zaire la más mortífera y la única que cuenta con vacunas y tratamientos autorizados.

Salud Pública recomienda evitar el contacto con pacientes sintomáticos y con fluidos corporales de personas enfermas. EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA

Los síntomas del Ébola: cómo identificarlos y qué hacer en caso de tenerlos

Su periodo de incubación oscila entre los dos y los 21 días, en el que pueden aparecer síntomas iniciales como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, que van seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

Es por eso, que a aquellos que regresen de zonas afectadas se les aconseja permanecer atentos a su estado de salud durante los 21 días siguientes al retorno. Si durante ese período presentan síntomas, deben aislarse “inmediatamente” e informar al 112, pero nunca acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso, de alerta.

Alerta por brote de ébola: qué advierte Sanidad a la sociedad española

Con todo, Sanidad considera que el riesgo de transmisión del virus ébola causado por virus Bundibugyo en la población española es muy bajo en este momento. Aunque no existen vuelos directos entre España y estos países, a los que se llega mediante conexiones con escala, dada la declaración de ESPII y “el riesgo de dispersión regional” desaconseja viajar a las zonas afectadas por el brote: la provincia de Ituri y la ciudad de Kinshasa en la RDC y Kampala en Uganda.

Asimismo, han explicado que los viajeros deben tener en cuenta que las autoridades de estos dos países han implementado controles de salida en aeropuertos, puertos y principales pasos fronterizos, que incluyen cuestionario epidemiológico y medición de temperatura; y que no se permite viajar a nadie con síntomas compatibles, salvo en el marco de una evacuación médica.