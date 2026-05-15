El crucero Ambition de Ambassador Cruise Line, con aproximadamente 1700 personas a bordo, llegará este sábado 16 de mayo a España después de un confinamiento estricto en Burdeos (Francia) por un brote de un virus altamente contagioso. Vale destacar que la alarma se encendió tras la muerte de un pasajero británico de 90 años el pasado lunes 11 de mayo. Justamente, había presentado síntomas digestivos como vómitos en las horas previas a su deceso. El trasatlántico arribará con 1670 personas a bordo después de pasar por Burdeos y está previsto que atraque en el Muelle de Trasatlánticos del puerto coruñés a las 9.30 horas. De esta manera, se quedará en la ciudad por 10 horas y 30 minutos aproximadamente, hasta las 20 horas, hora en que saldrá hacia Gijón. No obstante, aún no está confirmado si podrán bajar del barco durante su estancia, decisión que evaluará el Ministerio de Sanidad. Las autoridades sanitarias galas confirmaron que se trata de un brote de gastroenteritis viral causado por norovirus. Un total de 80 pasajeros, principalmente de nacionalidad británica e irlandesa, presentaban síntomas compatibles con una infección digestiva aguda (vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre, cefalea o dolores musculares). El norovirus es un virus extremadamente contagioso que se transmite de persona a persona o por vía ambiental, especialmente en espacios cerrados como un crucero. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después del contagio y la infección suele durar entre uno y tres días. Hasta el momento, no se han notificado casos graves. El crucero había partido de las islas Shetland y realizado escalas en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (Francia) antes de llegar a Burdeos. El número de casos aumentó tras el embarque de pasajeros en Liverpool el 9 de mayo. Ante la situación, el capitán confinó a todos los ocupantes —incluidos más de 500 miembros de la tripulación— mientras se realizaban las pruebas correspondientes. La escala prevista inicialmente en Ferrol fue modificada a última hora por A Coruña. Inicialmente, algunos tests habían descartado el norovirus, pero ante los indicios, las autoridades francesas realizaron análisis complementarios que confirmaron el patógeno. La Prefectura de Gironda activó protocolos que incluyeron la suspensión del desembarque y la limitación de interacciones con el puerto. Una vez confirmada la naturaleza del brote, se levantó la restricción para las personas asintomáticas, insistiendo en el lavado frecuente de manos. La compañía Ambassador Cruise Line implementó de inmediato protocolos mejorados de higiene y prevención, con medidas reforzadas de limpieza y desinfección en áreas públicas y el uso de desinfectantes de manos. Las autoridades francesas descartaron cualquier vínculo con otros brotes virales recientes, como el hantavirus detectado en otro crucero (MV Hondius).