El más reciente informe Monitor de Sequía de México presentado por el Gobierno de México al 31 de agosto indica muestra con preocupación por la sequía que se mantiene y no cesa pese a los registros de lluvias de las últimas semanas.

“Al 31 de agosto de 2026, las áreas con sequía de moderada a severa (D1 a D2) ocuparon el 8.9 % del territorio nacional, cifra 5.4 puntos porcentuales mayor que lo registrado al 15 de agosto del mismo año”, indica el reporte del Gobierno Mexicano.

Munificipios más afectados por la sequía. Gobierno de México

México reportó al 31 de agosto un total de 365 municipios con sequía

Los datos compartidos por el Gobierno de México, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales indica que en total se registraron 365 municipios con sequía. También se reportaron 887 municipios catalogados como “anormalmente seco”.

Las áreas con sequía en los Organismo de Cuenca con mayor preocupación por su intensidad de sequía D2 son: Noroeste, Pacífico Sur y Río Bravo, Golfo Centro. “Se considera sequía las categorías de sequía moderada (D1) a sequía excepcional (D4)“, aclara el Gobierno de Claudia Sheinbaum y las autoridades especializadas.

La guerra por el agua ya estalló: Estados Unidos exige a México entregar su recurso más preciado y pueden llegar las peores sequías (foto: archivo).

En total son 19 municipios afectados al 31 de agosto por la sequía

Con la categoría D2, es decir, que están bajo una sequía severa, el reporte oficial de la CONAGUA y el SMN, reportaron 19 municipios afectados

Ocampo Ascensión Guadalupe Janos Manuel Benavides Ojinaga Matías Romero Avendaño Santiago Niltepec San Miguel Chimalapa Santa María Chimalapa Santo Domingo Ingenio General Plutarco Elías Calles Guerrero Matamoros Nuevo Laredo Río Bravo Valle Hermoso Jesús Carranza Uxpanapa

Representaciónd e un lugar en sequía. Fuente: Archivo.

Estos municipios pertenecen a los estados de Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas y Veracruz. En ese sentido, las lluvias resultan un evento natural importante que ayudan a mitigar los déficits de precipitación y contrarrestan el incremento del área seca. En esa línea, los estados más beneficiados serían Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, al presentar los mayores porcentajes de área afectada con sequía.

“Durante la segunda quincena de agosto de 2026, se registraron lluvias por arriba del promedio en zonas puntuales del noroeste, occidente y centro del país, así como en la península de Yucatán, asociadas con el monzón mexicano, el paso de ondas tropicales y la

presencia de canales de baja presión y vaguadas", destacó el Gobierno de México, pero remarcó que “los déficits de precipitación persistieron en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en la región sur”.