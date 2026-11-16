El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana marcada por inestabilidad, calor y humedad, con nuevas tormentas previstas para las próximas horas.

Después de un domingo con temperaturas más moderadas, el regreso del viento del norte provocará un nuevo ascenso térmico y favorecerá el desarrollo de precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras lluvias podrían llegar durante la noche de este lunes 16 de noviembre, mientras que el período de mayor inestabilidad se concentrará entre la madrugada y la mañana del martes 17.

Cómo estará el clima en AMBA este lunes 16 de noviembre

El comienzo de la semana estará marcado por un cambio en la circulación del viento. Después del ingreso de aire más fresco desde el Río de la Plata durante el domingo, el viento rotará nuevamente hacia el noreste y favorecerá el ingreso de una masa de aire cálido y húmedo.

Durante la tarde de este lunes, las temperaturas superarán los 25 °C en el AMBA, con nubosidad parcial y una baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día.

Sin embargo, el aumento de la humedad y la modificación de las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de inestabilidad hacia la noche .

Los modelos anticipan que las primeras lluvias podrían comenzar en ese período y extenderse de manera intermitente.

El pronóstico anticipa tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante las primeras horas del martes. Las condiciones mejorarían hacia la tarde, con temperaturas máximas de entre 26 °C y 28 °C. Shutterstock

Tormentas y lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan y qué se espera para el martes 17

El momento de mayor atención estará entre la madrugada y la mañana del martes 17 de noviembre, cuando se prevé el desarrollo de tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían afectar especialmente a quienes deban trasladarse durante las primeras horas de la jornada.

Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente antes de que las condiciones comiencen a mejorar durante la segunda mitad del día.

Cómo seguirá el tiempo en CABA y el conurbano después de las tormentas

La mejora de las condiciones llegará durante la tarde del marte s. Para ese momento, se espera que la nubosidad comience a disiparse y dé paso a un cielo mayormente despejado en buena parte del AMBA.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 26 °C y los 28 °C, dependiendo de la velocidad con la que se retire la nubosidad residual.

Este cambio permitirá una segunda mitad de jornada con mejores condiciones meteorológicas, aunque la elevada humedad continuará siendo una característica del ambiente.