La provincia de Buenos Aires modificó las reglas de prioridad de paso para los conductores.

Con la entrada en vigencia de una reforma del Código de Tránsito, llegar desde la derecha ya no garantiza tener prioridad en todas las intersecciones : quienes circulen por calles de menor jerarquía deberán detenerse antes de cruzar o incorporarse a avenidas, rutas y otras vías principales.

La medida busca ordenar la circulación y reducir los accidentes en cruces sin semáforos.

Qué establece la nueva Ley de Tránsito sobre la prioridad de paso

La Ley 15.657 de la provincia de Buenos Aires incorpora un nuevo artículo 28 quater a la Ley 13.927, que regula el Código de Tránsito bonaerense. La norma establece que, como regla general, el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda .

Sin embargo, la legislación contempla una serie de excepciones en las que esa prioridad deja de aplicarse. Entre ellas se encuentran las avenidas, rutas, autopistas, rotondas, cruces peatonales y situaciones en las que existe señalización específica .

La nueva regulación también establece qué sucede cuando dos vehículos llegan simultáneamente a una esquina, cuando uno de ellos se detiene por completo antes de cruzar o cuando hay tránsito lento en ambas calles.

Cuáles son las excepciones a la prioridad de paso por la derecha

El artículo 28 quater establece que la prioridad de paso por la derecha se pierde en los siguientes casos:

Señalización en contrario: cuando existe un cartel, semáforo u otra señalización específica que establece un orden de circulación diferente.

Vehículos ferroviarios: los conductores deben ceder el paso ante trenes y otros vehículos ferroviarios.

Vehículos de emergencia: cuando ambulancias, patrulleros o autobombas circulan en cumplimiento de sus funciones y utilizan las señales de advertencia correspondientes.

Vías de mayor jerarquía: cuando se cruza o ingresa a una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida, se debe ceder el paso y detener la marcha antes de ingresar o cruzar.

Cruces peatonales: los conductores deben permitir el paso de los peatones que crucen o estén por cruzar legalmente por una senda peatonal o un cruce habilitado.

Rotondas: quien pretende ingresar debe ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de ella.

Calles de tierra: los vehículos que circulan por una calle de tierra deben ceder el paso a quienes transitan por una vía pavimentada.

Detención antes de la encrucijada: si un conductor detiene completamente la marcha antes de ingresar a la esquina y otro vehículo llega mientras continúa en movimiento, pierde la prioridad.

Giros: quien dobla para ingresar a otra vía debe ceder el paso a los vehículos que circulan por esa calle.

Filas de vehículos: cuando hay circulación lenta y filas en ambas calles a la espera de cruzar, se establece un orden alternativo: debe pasar un vehículo por vez de cada transversal.

La nueva Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires modificó las reglas de prioridad de paso en cruces y estableció cuándo los conductores deben frenar antes de avanzar.

Desde cuándo rige el cambio y por qué se modificó la normativa

La Ley 15.657 fue promulgada el 30 de octubre de 2026 y ya se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires . La iniciativa fue impulsada con el propósito de establecer un criterio uniforme para resolver los conflictos relacionados con la prioridad de paso.

Hasta la reforma, la aplicación de la regla general había generado distintas interpretaciones, especialmente en accidentes ocurridos en intersecciones entre calles y avenidas. La modificación busca evitar esas controversias y establecer expresamente que los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía tienen prioridad.

El cambio también acerca la regulación bonaerense a la que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo Código de Tránsito y Transporte ya contempla la jerarquía de las vías como criterio para determinar quién debe pasar primero.