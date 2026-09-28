Las fuertes tormentas que afectaron ayer a varias zonas de los departamentos de Rivera, Río Negro y Paysandú, dejaron importantes acumulados de lluvia de hasta 140 milímetros y caída de granizo.

La fuerte tormenta afectó durante la tarde de ayer a distintos puntos del departamento Río Negro, con copiosas lluvias en un corto período de tiempo y episodios de granizo registrados en las ciudades de Young y San Javier.

En la zona de Fray Bentos, vecinos reportaron una importante granizada con piedras de gran tamaño, similares a huevos de gallina.

En algunos casos, el granizo provocó daños en parabrisas de vehículos. También se recibieron imágenes desde Colonia Tomás Berreta y La Víbora.

El Centro Coordinador de Emergencia Departamental informó que mantiene el monitoreo de la situación en todo el departamento y que equipos de la Intendencia, del Departamento de Descentralización y otras áreas recorrieron diferentes zonas para relevar los inconvenientes y coordinar intervenciones.

En Young se constató el buen funcionamiento de los trabajos realizados previamente mediante el plan denominado A Pie Seco, destinados a favorecer el escurrimiento del agua.

AHORA | Violenta granizada hace minutos cerca de Fray Bentos, Río Negro, provocando daños en vehículos de la zona.

Video vía Matías Castroman. pic.twitter.com/vm7TEJXuIw — Mati Mederos (@MatiMederosURU) September 27, 2026

En Las Canteras, particularmente en Guaraníes entre Cardal y Guayabo, se trabajó ante la acumulación de agua y se coordinaron los servicios de barométricas para atender situaciones puntuales vinculadas al desborde de pozos negros.

También fueron relevadas las zonas de Jacarandá y La Vía, donde equipos de Obras avanzaron en la evaluación de trabajos que ya estaban previstos para los próximos días.

La Intendencia de Río Negro señaló que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, desde esta jornada continuarán las tareas de drenaje de pluviales en los puntos críticos identificados.

El desborde en Paysandú

Por otra parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló que cayeron unos 140 milímetros en pocas horas. Uno de los puntos más afectados fue el parque municipal París-Londres, al sur de la ciudad, donde se desbordó el arroyo Sacra.

Debido a la alerta naranja fueron suspendidos el desfile y el acto central del Encuentro con el Patriarca, que se desarrollaba durante el fin de semana en la Meseta de Artigas.

La ciudad de Rivera también fue escenario de una importante granizada durante la madrugada.

GRANIZO | Importante granizada de varios tamaños al amanecer en la ciudad de Rivera 😱🌩️

Fotos vía Uruguay Tormentas. pic.twitter.com/6Euo2u6IcM — Mati Mederos (@MatiMederosURU) September 27, 2026

Los fenómenos se produjeron en el comienzo de un período de inestabilidad que, según advirtió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se extenderá durante los primeros días de esta semana.

El organismo prevé tormentas fuertes y puntualmente severas entre ayer domingo y el martes 29, acompañadas de precipitaciones abundantes y rachas de viento fuertes.

Durante ese período, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 50 y 120 milímetros, aunque Inumet advirtió que puntualmente podrían registrarse valores superiores.