El norte argentino atraviesa una jornada de calor extremo, con temperaturas que superan los 40 °C en varias provincias, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Localidades de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe registraron marcas térmicas muy elevadas durante la tarde, en medio de condiciones de baja humedad y cielo mayormente despejado. De acuerdo con el SMN, estas son algunas de las localidades más afectadas por el calor: En todos los casos, el pronóstico extendido anticipa máximas cercanas o superiores a los 34 °C y 40 °C durante los próximos días, lo que mantiene las condiciones de calor intenso en la región. Según el informe oficial del SMN actualizado el 18 de febrero, las temperaturas máximas seguirán elevadas en el norte del país durante la semana. Las condiciones predominantes serán de cielo despejado o ligeramente nublado, con vientos leves del sector norte. Las altas temperaturas, combinadas con humedad moderada y poco viento, generan jornadas sofocantes en gran parte del norte argentino. El SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y tomar precauciones frente a temperaturas elevadas, especialmente en las horas centrales del día.