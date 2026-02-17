Tras el fin de semana largo por los carnavales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para cambios significativos en el clima tras las fuertes lluvias y las altas temperaturas. En la tercera semana de febrero llegará el alivio y el calor dará un respiro semanal, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las altas temperaturas se hicieron presentes en el mes de febrero con algunos días en los que también hubo lluvia. No obstante, en la tercera semana del mes se espera un alivio climático para las personas que retomaron sus actividades laborales con temperaturas más moderadas. La Ciudad de Buenos Aires comenzará con días calurosos como lo será el martes 17 y miércoles 18 de febrero, donde la máxima será de 30°C y 32°C respectivamente, y la mínima de 22°C en ambos casos. El miércoles estará mayormente nublado. El alivio del calor llegará el jueves 19, cuando la máxima será de 29°C y la mínima de 21°. El día estará bastante agradable, aunque se esperan algunos chaparrones durante tramos de la mañana, mientras que la tarde seguirá nublada. El viernes seguirá bajando la temperatura, ya que se espera una máxima de 27°C y una mínima de 19°C. Y si bien estará mayormente nublado, se espera que salga un poco el sol en horas de la tarde. Este será el día más fresco y agradable de la semana. El fin de semana se espera que esté nublado. El sábado 21 habrá una máxima de 28°C y una mínima de 20°C, mientras que el domingo 22 habrá una máxima de 27°C y una mínima de 20°C. Es así que la tercera semana de febrero presenta cambios significativos con respecto a las anteriores que tenían máximas que superaban los 33°C. Además, no se esperan fuertes lluvias ni tormentas como en gran parte del país en los últimos días. Si bien falta bastante para los días de ropa de abrigo, el viernes puede llegar a refrescar un poco por la mañana, por lo que conviene tener un buzo a mano. Los porteños podrán disfrutar de este alivio del calor por unos días, aunque la semana estará mayormente nublada. Se esperan días soleados recién para la cuarta semana de febrero con temperatura similar.