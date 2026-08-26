El clima en México mantendrá condiciones inestables durante los próximos días, con lluvias que podrían ser intensas en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que estos sistemas también pueden provocar descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos e inundaciones.

Para este miércoles 26 de agosto, los mayores acumulados de lluvia se esperan en Nayarit, Jalisco y Colima, mientras que Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas también tendrán precipitaciones muy fuertes. Además, habrá viento con rachas importantes y temperaturas muy elevadas en estados del norte.

Alerta del SMN por el diluvio del año: 4 días de tormentón, lluvia de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h SMN + Canva

Miércoles 26 de agosto: lluvias intensas, granizo y fuertes vientos

El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Estas precipitaciones podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

También se esperan tormentas en buena parte del territorio nacional. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, posible caída de granizo. Las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Nayarit, Jalisco y Colima: lluvias de 75 a 150 mm.

Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas: lluvias de 50 a 75 mm.

Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: lluvias de 25 a 50 mm.

Ciudad de México y Estado de México: chubascos de 5 a 25 mm.

Oaxaca: rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Zonas altas de Jalisco, Michoacán y otras regiones: posibilidad de granizo.

Jueves 27 de agosto: ¿dónde seguirá el temporal?

El informe oficial proporcionado corresponde a la emisión de las 06:00 horas del miércoles 26 de agosto y contiene el pronóstico detallado para ese día. Por ello, no incluye datos específicos para el jueves 27 de agosto que permitan señalar con respaldo oficial qué estados tendrán las mayores lluvias, granizo o viento durante esa jornada.

Lo que sí advierte el documento es que continuarán bajo vigilancia el monzón mexicano en el noroeste del país y el avance de la onda tropical número 32 sobre la península de Yucatán. El SMN señala que actualizará la información en caso de cambios significativos.