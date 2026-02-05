El verano comenzó con varias olas de calor a lo largo de enero, y febrero no será la excepción. La Argentina arrancó el 2026 con una gran variedad de modificaciones drásticas en su clima, sobre todo, el calor intenso de enero en el centro y norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y altas temperaturas en 16 provincias. Esta semana varias localidades de distintas provincias amanecieron con la alerta por climas desfavorables en los que se recomienda tomar acciones pertinentes para resguardar la vida del sector más vulnerable de la sociedad. En este sentido, el SMN compartió distintos “avisos a corto plazo” para advertir a la población. Se registra probabilidad de tormenta en: Si bien en algunas áreas se esperan tormentas de variada intensidad con abundante caída de agua en poco tiempo, algunas localidades recibieron advertencias por tormentas fuertes, por lo que se debe tomar los recaudos necesarios en: En este marco, se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar puertas y ventanas, permanecer en los hogares o en construcciones cerradas, alejarse de zonas inundables y no permanecer al aire libre. Por otro lado, muchas de las provincias argentinas tienen alerta amarilla por extremas temperaturas por calor. Entre ellas: Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y Entre Ríos. En estos casos se aconseja no exponerse de manera prolongada a las altas temperaturas y tomar medidas de prevención con aires acondicionados y ventiladores. Según el SMN, las “temperaturas elevadas pueden producir efectos leves a moderados en la salud y resultar peligrosas” especialmente en niños, mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.