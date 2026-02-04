El verano 2026 llegó con altas temperaturas y olas de calor a lo largo y ancho de la Argentina, por lo que mantener los ambientes frescos se torna un desafío tanto en los hogares como en espacios de trabajo. Si bien el aire acondicionado y el ventilador combaten gran parte del calor, existen momentos en los que se deben apagar y comienza el desafío. Por esta razón una reconocida arquitecta brindó un listado de tips para ganarle al calor. Florencia Servente es una arquitecta reconocida en las redes sociales por los tips y asesoramientos que brinda para vivir mejor en el hogar. En un contexto de verano con altas temperaturas, Servente detalló cuáles son las mejores decisiones a la hora de afrontar un día caluroso si no se cuenta con un aire acondicionado. Otro consejo para las personas que no tienen aire acondicionado, pero sí ventilador, es ubicarlo lo más cercano al suelo, ya que el calor sube. Esta información también puede ayudar a una persona a la hora de comprar este electrodoméstico. Además, se le puede colocar un recipiente con huelo delante del ventilador, lo que potenciará la brisa fresca. Si se cuenta con aire acondicionado, lo ideal es utilizarlo entre 22° y 25° para tener un clima agradable en el hogar y potenciar su rendimiento. Como el manual de estos electrodomésticos lo indica, es esencial mantener los filtros limpios, ya que, caso contrario, puede trabajar de manera forzada. Otro correcto uso del aire acondicionado es realizar todas las tareas hogareñas en un ambiente, siempre que se pueda. Pero este pequeño consejo puede ser un gran aliado a la hora de pagar la factura de la luz.