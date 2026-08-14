La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos publicó un pronóstico que plantea una probabilidad cercana al 70% de que el fenómeno climático El Niño se convierta en el evento de este tipo más intenso jamás registrado en la historia.

Esta actualización representa un cambio significativo respecto a proyecciones previas. La agencia estadounidense había estimado inicialmente que el fenómeno se situaría entre los más relevantes del registro histórico en su categoría, pero nuevos datos modificaron esa evaluación de forma considerable.

La rapidez con la que se viene intensificando El Niño este año sorprende a los especialistas. Casi por unanimidad, los especialistas de la NOAA creen que el fenómeno alcanzará su pico máximo a finales del otoño e inicios del invierno boreal con una intensidad superior a la prevista inicialmente.

Los registros de intensidad de El Niño de la NOAA se remontan a 1950. Esta proyección implica que superaría incluso al “Súper El Niño” de 1982-1983, que hasta el momento ostentaba el récord más alto documentado en casi siete décadas.

¿Qué es El Niño?

El Niño es un fenómeno climático cíclico que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical se calientan de manera anómala. Este calentamiento interrumpe los patrones normales de circulación oceánica y atmosférica, generando consecuencias meteorológicas graves en todo el mundo.

En condiciones normales, vientos fuertes en el Pacífico tropical empujan el agua cálida hacia Asia y permiten que aguas frías provenientes del fondo oceánico emerjan hacia la superficie frente a la costa de Sudamérica.

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Durante El Niño, esos vientos se debilitan o invierten, lo que permite que aguas muy cálidas se expandan hacia América, modificando radicalmente el clima regional y planetario.

El fenómeno recibe ese nombre porque los pescadores peruanos lo detectaban típicamente alrededor de la época navideña, por lo que lo denominaron “El Niño” (en referencia al Niño Jesús). Ocurre naturalmente cada dos a siete años aproximadamente y tiene ciclos que pueden durar meses o años.

Temperaturas récord a causa del “Súper Niño”

El Niño se define técnicamente como un ciclo climático caracterizado por temperaturas oceánicas superiores a la media en el Pacífico tropical central y oriental.

Estas aguas anormalmente cálidas transfieren enormes cantidades de calor a la atmósfera mediante la formación de nubes y precipitaciones intensas.

En esta oportunidad, la NOAA prevé que las anomalías en la temperatura de la superficie del mar en la región de El Niño superen los 2,5 grados Celsius por encima de la media, medidas en períodos de tres meses para descartar variabilidad a corto plazo.

Para realizar esta evaluación, la NOAA utiliza el denominado Índice Oceánico de El Niño Relativo (RONI). Este índice tiene en cuenta la tendencia de calentamiento más amplia causada por el cambio climático de largo plazo, que provoca un aumento de las temperaturas en el fondo de los océanos tropicales.

Incluso al descontar este factor de calentamiento global persistente, este episodio de El Niño se encamina a ser inédito .

En diálogo con CNN, Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California, calificó el fenómeno como “verdaderamente extraordinario”.

El fenómeno de El Niño podría afectar la producción de alimentos y elevar los precios en Colombia. Shutterstock

Alerta por el impacto en la agricultura y el clima: cómo puede impactar en Argentina

Estas aguas más cálidas alteran drásticamente los patrones meteorológicos en todo el planeta. En particular, El Niño favorece sequías en Indonesia y Australia, inundaciones en partes de Sudamérica y tiene otros impactos significativos en diversas regiones del planeta.

En las regiones agrícolas, especialmente las menos preparadas, el golpe puede resultar devastador. Es que las sequías afectan directamente a la producción de cereales y cultivos perennes, mientras que las inundaciones generan pérdidas de cosechas y erosión de suelos en territorios vulnerables.

Sin embargo, los meteorólogos de la NOAA advierten que la magnitud récord del fenómeno no garantiza necesariamente efectos mucho peores en todas las zonas habitualmente afectadas .

No obstante, sí aumenta significativamente la probabilidad de que se produzcan los impactos típicos de El Niño, especialmente durante los meses de otoño e invierno del hemisferio norte.

Sudamérica figura entre las regiones más vulnerables. En Argentina, el fenómeno podría generar precipitaciones anómalas que afecten las siembras y la producción ganadera, especialmente en la región pampeana, la zona agrícola más importante del país.