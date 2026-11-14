Tormenta eléctrica durante la noche cae sobre la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 14 de noviembre en toda la provincia de Misiones . El pronóstico anticipa la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

De acuerdo con el organismo, algunas tormentas podrían ser fuertes o puntualmente severas. Asimismo, el SMN detalló que los valores acumulados podrían ser de hasta 70 mm en determinadas zonas.

Alerta amarilla por tormentas en Misiones: qué dice el SMN

El informe oficial señala que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte o puntualmente severa. Estos fenómenos podrán estar acompañados por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

La alerta amarilla abarca a toda la provincia de Misiones. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Además, el SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué significa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar daños . Por eso, es importante mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Ante la previsión de tormentas, lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento, se aconseja evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad y mantenerse en lugares seguros mientras se desarrollen los fenómenos.

Cuáles son las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar las siguientes precauciones: