Tanto visa americana como pasaporte se posicionan como documentos esenciales para todas las personas que desean visitar Estados Unidos. Salvo casos sumamente puntuales, las autoridades los exigen durante los controles oficiales para poder habilitar el ingreso.

No obstante, existe un país en particular que cuenta con requisitos flexibles debido a la estrecha relación que mantiene con EE.UU., por lo que sus ciudadanos disponen de una serie de permisos alternativos para presentar en estos casos considerados igual de válidos, siempre y cuando el traslado se realice por tierra o mar.

Documentos que pueden usarse para ingresar a Estados Unidos legalmente

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detalla en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar, aunque pueden presentar su pasaporte para constatar la identidad, cuentan además con la opción de mostrar en los controles cualquiera de estas credenciales

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

En general estos documentos pueden presentarse para realizar visitas de hasta 6 meses.

Es importante considerar que, en caso de niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de traslado a realizar, por lo que el consejo es verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.

De viajar por vía aérea, será necesario presentar un pasaporte -válido durante todo el período de estadía- o una tarjeta NEXUS.

En general, los canadienses no necesitan visa americana para visitar Estados Unidos. Fuente: Shutterstock.

Cuándo se solicita que estos viajeros presenten visa americana

Si bien en general los canadienses no necesitan visa para ingresar a Estados Unidos, existen determinadas situaciones donde este documento deberá presentarse, por ejemplo

Comerciantes que viajen bajo el Treaty Trader

Familiares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos

“No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban aguardar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía", detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder evidenciar a los oficiales de CBP relaciones sólidas con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.