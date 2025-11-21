Alerta meteorológica: anuncian tres días seguidos de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, ¿a qué zonas afecta?

Si bien muchos argentinos aprovecharon para realizar escapadas por el fin de semana largo, el clima podría jugarles en contra. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se vienen lluvias y tormentas eléctricas por tres días seguidos.

Después de un viernes con lluvias torrenciales en el norte del país, el mismo fenómeno meteorológico seguirá presente en esta región. Por tal motivo, se viene un fin de semana con abundancia de lluvias.

Este sábado 22 de noviembre, volverán las lluvias torrenciales, según indicó el SMN. Las provincias afectadas para esta jornada serán Jujuy y Salta por la mañana, y por la tarde-noche se sumará Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Misiones .

Salvo el territorio misionero, la misma advertencia rige para todas estas provincias para la segunda parte del domingo 23 y para la tarde del lunes 24. Finalmente, el martes llegará el alivio a esta zona con días más soleados durante la semana.

Más allá de las gotas que caerán durante este fin de semana largo, los turistas podrán aprovechar de igual manera las atracciones de estas provincias argentinas. Y es que el domingo y lunes por la mañana, el clima podría aguantar para pasear y descansar en estos puntos turísticos.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

Después de las fuertes tormentas que sufrió el jueves el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo que vigila el clima en el país descartó lluvias para los próximos días:

Sábado : máximas de 21° C y mínimas de 15° C, cielo soleado. Humedad del 55% y vientos a 21 km/h desde el este.

Domingo : máximas de 22° C y mínimas de 16° C, cielo soleado. Humedad del 52% y vientos a 16 km/h desde el noreste.

Lunes : máximas de 24° C y mínimas de 17° C, cielo soleado. Humedad del 52% y vientos a 21 km/h desde el noreste.

Martes: máximas de 27° C y mínimas de 19° C, cielo soleado. Humedad del 48% y vientos a 14 km/h desde el noreste.

Vale destacar que las principales ciudades de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, San Clemente del Tuyú, Pinamar o Villa Gesell no tienen probabilidad de lluvias. Además, las temperaturas promedio serán de 25°.