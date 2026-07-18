Hallazgo insólito: descubren un volcán en la Antártida que lanza oro al aire todos los días

En las profundidades heladas de la Antártida, un gigante dormido esconde un secreto brillante. El Monte Erebus, el volcán activo más austral del planeta, no solo expulsa gases y lava, sino que lanza al aire diminutos cristales de oro puro cada día.

Este fenómeno, calificado como único en el mundo, ha captado la atención de científicos y medios por igual. Aunque parece sacado de una leyenda, se basa en observaciones reales y un estudio histórico de hace más de 30 años.

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Así es el volcán que lanza oro en la Antártida

Ubicado en la isla Ross, a aproximadamente 1350 kilómetros del Polo Sur, el Monte Erebus se eleva hasta los 3794 metros. Es conocido por su lago de lava permanente, uno de los pocos que existen en la Tierra y que permanece activo desde hace décadas.

Lo que lo hace verdaderamente excepcional es su emisión constante de partículas microscópicas de oro elemental, un fenómeno que no se registra en ningún otro volcán del planeta.

El estudio que reveló los cristales de oro

La información principal proviene de un estudio publicado en 1991 en la revista Geophysical Research Letters, liderado por la geoquímica Kimberly A. Meeker y colaboradores como Philip R. Kyle.

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Los investigadores recolectaron muestras de nieve cerca del cráter, de la pluma de gases y de aire a grandes distancias. En todas detectaron cristales de oro puro. Ahora, el sitio DW retomó recientemente estos hallazgos, popularizando el dato de que el volcán libera alrededor de 80 gramos de oro microscópico al día.

Estas partículas, de menos de 20 micrómetros (algunas hasta 60 μm), son cristales facetados perfectamente formados, visibles solo bajo microscopio electrónico. Los vientos polares las dispersan hasta 1000 km de distancia, depositándolas sobre el hielo antártico.

¿Por qué el Erebus produce oro cristalino?

Aunque otros volcanes como el Kīlauea o el Etna emiten trazas de oro (en cantidades mayores pero en forma de compuestos), solo el Erebus genera oro elemental en cristales.

Los científicos proponen que el oro se transporta en el magma unido a compuestos volátiles ricos en cloro o azufre. Al entrar en contacto con el aire extremadamente frío de la Antártida, se enfría rápidamente y cristaliza.

Impacto y curiosidades del volcán antártico

Además del oro, el Erebus genera cuevas de hielo fumarólicas con ecosistemas únicos, incluyendo hongos adaptados a entornos extremos. Este volcán representa un laboratorio natural para entender el comportamiento del magma y el transporte de metales.

Aunque el valor diario de los 80 gramos ronda los 6000 dólares, recolectarlos sería prácticamente imposible y económicamente inviable. Se trata de una curiosidad geológica que resalta la riqueza mineral oculta de nuestro planeta.