Este miércoles murió Chiche Gelblung. El prestigioso periodista tenía 82 años y había sido internado de urgencia en el sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios.

Era la cuarta internación que atravesaba en el año, pero a pesar de estas complicaciones de salud trabajó hasta los últimos días.

El periodista y conductor llevaba más de cinco décadas de trayectoria que lo destacaron como una figura central de la radio y la televisión argentina, ámbitos en los que construyó un estilo propio atravesado por la provocación, la denuncia y el impacto mediático.

Murió el periodista Chiche Gelblung: más de cinco décadas de trayectoria

Samuel “Chiche” Gelblung fue autodidacta, abandonó la educación formal tras el séptimo grado de primaria. Inició su carrera en Editorial Atlántida en 1966 y llegó a ser conocido con el paso de los años por su pragmatismo metodológico.

Su carrera pasó por la gráfica, radio y televisión, aunque fue en la pantalla chica donde se consolidó como una personalidad que marcó la época, con un estilo frontal y muchas veces controversial , y se convirtió en una referencia ineludible del periodismo de actualidad.

Su nombre quedó asociado históricamente a ciclos como “Memoria”, uno de los programas periodísticos más emblemáticos de los años 90, donde mezclaba investigación, entrevistas, archivos impactantes y una controvertida impronta editorial.

Supo cubrir conflictos bélicos en Vietnam, Biafra (donde sufrió un simulacro de fusilamiento), la Guerra de los Seis Días y, recientemente, la invasión rusa a Ucrania en 2022 a los 78 años. También condujo ciclos como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y “Polémica en el bar”, además de mantener durante años una fuerte presencia radial en emisoras como Radio Del Plata, Radio 10 y Crónica TV.

Los problemas de salud de los últimos años

En noviembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de insuficiencia renal, ocasión en que recibió la mencionada visita de Milei.

En abril de 2026 había revelado públicamente que le colocaron dos stents tras una descompensación y semanas después volvió a ser internado por complicaciones circulatorias.